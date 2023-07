Der DAX startet in eine neue Handelswoche und den Beginn der Berichtssaison. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kann der DAX Richtung Mittag aber zulegen. Am Montag stehen dabei vor allem die Aktien von Bayer, Commerzbank und Thyssenkrupp/Nucera im Fokus.

Europas Anleger haben zum Wochenstart trotz anhaltender Konjunktursorgen erneut bei Aktien zugegriffen. Nach dem Rücksetzer in der vergangenen Woche zog der DAX am Montag um bis zu 0,8 Prozent auf 15.722 Punkte an. Am späten Nachmittag steht der DAX immerhin noch bei plus 0,4 Prozent und 15.670 Punkten. Zwischenzeitlich kletterte der EuroStoxx50 ebenfalls um ein knappes Prozent auf 4272 Zähler. Auch in den USA deuteten die US-Futures auf einen stabilen Handelsstart hin. Allerdings zeigten sich US-Investoren vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten etwas zurückhaltender.

Auch in Europa blieb das Handelsvolumen vergleichsweise dünn. Russ Mould, Experte bei der Vermögensverwaltung AJ Bell, sagte, dass die meisten Investoren noch Klarheit über die nächsten Zinsentscheidungen der Notenbanken benötigten. "Es ist wahrscheinlich, dass die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank und die Bank von England ihre Zinsen im Kampf gegen die Inflation weiter erhöhen", sagte er. Bislang seien die Arbeitsmärkte stabil und die Unternehmen steigerten ihre Gewinne. "Aber je stärker die Zinsen steigen, desto größer ist das Risiko einer harten Landung der Wirtschaft."

Allerdings haben sich vor den anstehenden US-Inflationsdaten für Juni die Anleger an der Wall Street mit Aktienkäufen zurückgehalten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zur Eröffnung am Montag stabil bei 33.734 Punkten. Auch der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq eröffneten wenig verändert.

Die Rezessionssorgen der Börsianer nahmen zu Beginn des zweiten Halbjahres weiter zu; das entsprechende Konjunkturbarometer sank im Juli um 5,5 auf minus 22,5 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix mitteilte. "Was wir derzeit erleben, ist also eindeutig ernster zu nehmen als eine übliche Sommer-Flaute", sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Bayer im Fokus

Im Fokus steht am Montag dabei ganz klar die Aktie von Bayer. Sie ist aktuell die zweitbeste Aktie im DAX mit plus 2,39 Prozent. Händler verwiesen auf einen Artikel im "Platow Brief", wonach Bayer-Chef Bill Anderson eine Abspaltung des Agrarchemiegeschäfts erwäge. Ohne Angabe von Quellen heißt es darin, die Sparte könnte an die Börse gebracht werden. Die Experten von Jefferies verwiesen darauf, dass das Management des Leverkusener Konzerns nach einer Abspaltung sich besser auf die beiden Geschäftsbereiche konzentrieren könne, zumal es nur wenige Überschneidungen gebe. Lesen Sie dazu auch: Bayer-Aktie: Abspaltung wie Siemens Energy? - Das müssen Anleger jetzt wissen

Thyssenkrupp / Nucera im Fokus

Außerdem gefragt sind heute die Aktien von Thyssenkrupp und der am Freitag an die Börse gegangenen Tochter Nucera. Letztere hatte einen fulminanten Börsenstart hingelegt und über das Wochenende die Gewinne noch weiter ausgebaut, wovon auch Thyssenkrupp profitiert.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Montag: Bayer, Commerzbank und Rheinmetall

Am Montagmittag befinden sich die Aktien von Rheinmetall (+2,77 Prozent), Commerzbank (+1,84 Prozent) und Bayer (+2,51 Prozent) an der Spitze des DAX.

Am anderen Ende des DAX verlieren Continental (-1,49 Prozent), Covestro (-1,50 Prozent) und RWE (-1,56 Prozent) am meisten.

Lesen Sie auch:

Update: Nucera-Aktie mit kräftigem Kursplus am ersten Handelstag

Oder:

Bayer-Aktie: Die 80-Prozent-Chance