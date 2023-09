Vor dem wichtigen Zins-Entscheid der Fed knallen DAX und die Wall Street am Mittwoch nach oben. Außerdem stehen die Aktien von Allianz, Deutsche Börse und Zalando im Fokus.

Die Hoffnung auf eine Zinserhöhungspause der US-Notenbank Fed hat die Börsen am Mittwoch ins Plus gehievt. Der DAX notierte am Nachmittag 0,7 Prozent höher bei 15.774 Punkten, der EuroStoxx50 gewann genauso viel auf 4272 Zähler.

Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed rücken die wichtigsten Indizes an der Wall Street leicht nach oben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten zur Eröffnung am Mittwoch 0,4 Prozent höher. Der Index der Technologiebörse Nasdaq100 trat dagegen etwas auf der Stelle.

Die Investoren gingen fest davon aus, dass die Fed bei ihrem Entscheid um 20 Uhr (MESZ) den Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belässt. Gleichzeitig warteten sie mit Spannung auf Hinweise zu den weiteren Schritten der Notenbanker. Dies grenzte den Analysten zufolge die Kursgewinne ein. "Die Erwartung, dass die Fed die Zinsen wahrscheinlich bis weit ins Jahr 2024 hinein über fünf Prozent hält, ist relativ neu, und dies übt einen gewissen Druck auf den Markt aus", sagte Keith Buchanan, Portfoliomanager beim Vermögensberater Globalt.

Craig Erlam, Analyst beim Handelshaus Oanda, zeigte sich allerdings vorsichtig: "Die Europäische Zentralbank (EZB) hat letzte Woche deutlich angedeutet, dass sie mit den Zinserhöhungen wahrscheinlich fertig ist, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir das gleiche Signal von der Fed bekommen werden." Grund seien die zuletzt starken Konjunkturdaten. Die Fed versucht, mit Zinserhöhungen die Inflation zu dämpfen, ohne dabei die Wirtschaft abzuwürgen.

Unterdessen gingen die Erzeugerpreise in Deutschland im Rekordtempo zurück. Die Produzenten gewerblicher Produkte - von Benzin bis Zucker - verlangten im August durchschnittlich 12,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die eindeutig deflationären Tendenzen bestätigten die trüben Aussichten für die deutsche Wirtschaft, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets.



DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Mittwoch

Am Mittwochnachmittag befinden sich die Aktien von Sartorius (+4,15 Prozent), Zalando (+3,73 Prozent) und Symrise (+3,44 Prozent) an der Spitze des DAX.

Am anderen Ende verlieren Allianz (-1,20 Prozent), Hannover Rück (-1,12 Prozent) und Deutsche Börse (-0,81 Prozent) am meisten.

Zalando-Aktien im Fokus

Papiere von Zalando haben sich am Mittwochvormittag von ihrem Vortagestief seit November vergangenen Jahres abgesetzt. Die Aktien des Onlinehändlers erholten sich an der Dax-Spitze um 3,9 Prozent auf 24,26 Euro. Damit liegen sie 2023 aber immer noch über ein Viertel im Minus.

Analyst Matthew Abraham von der Berenberg Bank machte den Anlegern nach einer Investorenkonferenz aber etwas Hoffnung. Er kam mit einem positiven Eindruck aus einem Gespräch mit Finanzchefin Sandra Dembeck. Das Geschäft habe im Juli und August wohl angezogen und der Inflationsdruck lasse nach, so Abraham.

Mit Material von dpa-afx und Reuters

