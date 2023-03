Auto-Aktien sind weiterhin stark unterbewertet und bieten teilweise mehr als 8 Prozent Dividendenrendite. Welche Werte neben Volkswagen, Mercedes und Tesla noch hohe Dividenden und zeitgleich niedrige KGVs bieten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Die Autobranche verwöhnt Anleger aktuell mit sehr attraktiven Bewertungen. Während nämlich viele Kurse nicht so recht von der Stelle kommen, so sind die KGVs dank sprudelnder Gewinne doch oft günstig und die Dividenden hoch. Nicht zuletzt die starke Dividendenerhöhung und der Kurssprung der Volkswagen-Aktie zeigt: Hier ist noch mehr möglich. Und das sind die am besten bewerteten Auto-Aktien der Welt:

Hohe Dividenden und niedrige KGVs bei diesen Auto-Aktien

Die Aktien in der Tabelle sind nach dem von Bloomberg erwarteten KGV für 2024 geordnet. Diese Reihenfolge zeigt, dass die Porsche Holding mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,2 sehr günstig ist. Zugleich bietet der Konzern eine Dividendenrendite von 5,35 Prozent.

Dahinter folgt der französische Konzern Stellantis mit einem KGV von 3,6 und einer Dividendenrendite von sogar 8,01 Prozent. Dabei zeigte auch die Stellantis-Aktie zuletzt einen schönen Turnaround und nach einer kleinen Korrektur könnte sich ein Einstieg für Anleger lohnen.

Dahinter folgt zwar Renault mit einem günstigen KGV, doch die Dividendenrendite ist nicht berauschend. Ihr Augenmerk sollten Anleger besser auf Volkswagen richten. Denn die Wolfsburger bieten nicht nur eine hohe Dividende in Höhe von 6,53 Prozent, auch das KGV ist mit einem Wert von 4,6 ziemlich niedrig.

Doch auch diese Auto-Aktien bieten attraktive Bewertungen:

Mercedes, BMW und Tesla mit tollen Bewertungen

Denn auch der deutsche Autokonzern Mercedes-Benz weiß mit einem KGV von 6,1 und einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent zu überzeugen. Dabei befindet sich die Aktie momentan auch in einem Aufwärtstrend und könnte bei dieser günstigen Bewertung noch deutlich weiter steigen.

Doch auch BMW sollten Anleger nicht vergessen. Denn die Münchner wollen sogar eine Dividendenrendite von 8,72 Prozent bezahlen und damit sowohl die höchste im DAX, als auch hier in dieser Auto-Auswertung. Zusätzlich ist das KGV mit einem Wert von 6,9 niedrig. Auch die BMW-Aktie befindet sich in einem guten Aufwärtstrend.

Und zuletzt wollen wir uns auch noch die Tesla-Aktie anschauen. Zwar zahlt der Wert von Elon Musk keine Dividende, doch das KGV von 30,7 ist für Tesla-Verhältnisse überhaupt nicht mehr hoch. Für Growth-Anleger könnte sich die Aktie lohnen.

Übrigens: Ferrari, Mercedes-Benz und die Porsche AG befinden sich auch im neuen BÖRSE ONLINE Luxus-Index. Wer von hohen Dividenden profitieren will, kann also auch ein Zertifikat mit der WKN DA0ABX kaufen und von 20 Luxus-Aktien wie auch LVMH oder Swatch Group profitieren.

