Welche Aktien kann man kaufen und dann ohne große Sorgen für immer behalten? Eine künstliche Intelligenz will nun genau diese besonderen Aktien entdeckt haben

So eine Aktie hätte wohl jeder Anleger gerne im Depot: Eine, die man einmal kaufen und dann für immer halten kann. Eine, bei der man nicht ständig das Depot im Auge behalten muss, weil man weiß, dass diese so zuverlässig und solide ist, dass sie quasi wie von selbst läuft.

Es handelt sich also um die Aktien von Unternehmen mit einem stabilen und zukunftsfähigen Geschäftsmodell, starken Wettbewerbsvorteilen, soliden Fundamentaldaten und im besten Fall auch noch moderaten Kursgewinnen. Nur: Wie findet man solche Wunder-Aktien?

Wir fragten bei jemandem nach, der es wissen muss: Einer künstlichen Intelligenz.

Diese Eigenschaften sollten die "Für Immer-Aktien" mitbringen laut KI

Dafür befragten wir nicht irgendeine künstliche Intelligenz, sondern die wohl berühmteste der Welt: ChatGPT. Denn der Chatbot verfügt über eine riesige Datenbank mit zahlreichen Informationen, die er filtern kann – und qualifiziert sich damit, solche Aktien zu identifizieren. Wir arbeiteten hierfür mit der Premium-Version GPT4.

Wir fragten ChatGPT also ganz direkt: Welche Aktie eignet sich, um sie zu kaufen und für immer zu halten?

ChatGPT: Die Frage nach einer Aktie, die man kaufen und "für immer" halten kann, ist ziemlich komplex, da sie von vielen Faktoren abhängt, einschließlich Ihrer individuellen finanziellen Ziele, Ihrer Risikobereitschaft, dem aktuellen Marktumfeld und Ihren Überzeugungen bezüglich der Zukunft bestimmter Branchen oder Unternehmen.

Allgemein anerkannte Kriterien für langfristige Aktieninvestitionen umfassen jedoch Unternehmen mit:

1. Starker Marktposition und Markenwert: Unternehmen, die führend in ihrer Branche sind oder über starke, gut etablierte Marken verfügen.

2. Stabile und vorhersehbare Cashflows: Unternehmen, die regelmäßig und zuverlässig Gewinne und Cashflows generieren.

3. Gute Dividendenhistorie: Unternehmen, die konstant Dividenden zahlen und diese im Laufe der Zeit erhöhen.

4. Nachhaltiges Geschäftsmodell: Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen voraussichtlich auch langfristig gefragt sein werden.

5. Starke Bilanz und gesunde Finanzen: Unternehmen mit solider finanzieller Basis, gutem Management und geringer Verschuldung.

Einige Beispiele für Unternehmen, die häufig als langfristige Investitionen empfohlen werden, sind große, etablierte Unternehmen in Sektoren wie Technologie (z.B. Microsoft, Apple), Konsumgüter (z.B. Procter & Gamble, Coca-Cola) und Gesundheitswesen (z.B. Johnson & Johnson).

Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass keine Investition ohne Risiko ist und sich Marktbedingungen sowie die Leistung eines Unternehmens im Laufe der Zeit ändern können. Eine gründliche Recherche und möglicherweise die Konsultation eines Finanzberaters sind wesentliche Schritte, bevor man eine Investitionsentscheidung trifft.

8 Top-Aktien laut KI, die Sie für immer halten können

Wir wollten es genauer wissen: Nenne mir bitte Aktien, auf die das zutrifft

ChatGPT: Sicher, ich kann einige Beispiele für Aktien nennen, die häufig als solide Langzeitinvestitionen angesehen werden. Es ist wichtig zu betonen, dass dies keine Anlageberatung ist und Sie sollten Ihre eigene Recherche durchführen oder einen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Investition tätigen. Die nachfolgenden Unternehmen sind bekannt für ihre starke Marktposition, solide Finanzen und die Tendenz, regelmäßige Dividenden zu zahlen:

1. Microsoft (MSFT): Ein führendes Technologieunternehmen, bekannt für seine Softwareprodukte wie Windows und Office, sowie für Cloud-Dienste.

2. Apple (AAPL): Bekannt für seine beliebten Produkte wie das iPhone, iPad und Mac-Computer sowie für Dienstleistungen wie den App Store und Apple Music.

3. Johnson & Johnson (JNJ): Ein großes Unternehmen im Gesundheitssektor, das eine Vielzahl von Produkten in den Bereichen Pharmazeutika, Medizinprodukte und Konsumgüter herstellt.

4. Procter & Gamble (PG): Ein führendes Unternehmen im Bereich Konsumgüter mit einer breiten Palette von bekannten Marken in den Bereichen Körperpflege, Haushaltsreinigung und Gesundheitsprodukte.

5. Coca-Cola(KO): Ein weltweit führender Hersteller von Erfrischungsgetränken mit einer breiten Produktpalette, die über die namensgebende Marke Coca-Cola hinausgeht.

6. Alphabet (GOOGL/GOOG): Das Mutterunternehmen von Google, bekannt für seine führende Suchmaschine, YouTube und eine wachsende Präsenz im Cloud-Geschäft.

7. Amazon (AMZN): Ursprünglich ein Online-Buchhändler, hat sich Amazon zu einem der größten E-Commerce- und Cloud-Computing-Unternehmen weltweit entwickelt.

8. Visa (V): Ein führendes Unternehmen im Bereich Zahlungstechnologie, das eine zentrale Rolle in der Abwicklung von Kredit- und Debitkartentransaktionen spielt.

Diese Unternehmen haben eine lange Geschichte der Stabilität und des Erfolgs und werden oft als potenziell gute Langzeitinvestitionen angesehen. Allerdings ist es wichtig, den Markt und die spezifischen Umstände jedes Unternehmens im Auge zu behalten, da sich wirtschaftliche Bedingungen und Unternehmensleistungen im Laufe der Zeit ändern können.

Und welche davon eignet sich am besten, um sie für immer zu halten, mit wenig Risiko, einem sicheren Geschäftsmodell und einem moderaten Kursanstieg auf lange Zeit?

ChatGPT: Die Auswahl der "besten" Aktie zum Halten auf lange Sicht mit wenig Risiko, einem sicheren Geschäftsmodell und moderatem Kursanstieg hängt stark von den aktuellen Marktbedingungen, zukünftigen Wirtschaftsaussichten und der individuellen Leistung jedes Unternehmens ab. Dennoch können einige der genannten Unternehmen aufgrund ihrer historischen Performance und Geschäftsstabilität als potenziell geeignete Kandidaten angesehen werden. Hier sind ein paar Beispiele:

Johnson & Johnson (JNJ): Als diversifiziertes Gesundheitsunternehmen mit einer Präsenz in Pharmazeutika, Medizinprodukten und Konsumgütern, hat Johnson & Johnson ein sehr stabiles Geschäftsmodell. Die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen ist relativ unempfindlich gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen, was JNJ zu einer potenziell sicheren Langzeitinvestition macht. Zudem hat das Unternehmen eine lange Geschichte von Dividendenerhöhungen.

Procter & Gamble (PG): Als Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs, wie Haushaltsreinigern, Körperpflegeprodukten und Hygieneartikeln, hat Procter & Gamble ein sehr beständiges Geschäftsmodell. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio an bekannten Marken, die in vielen Haushalten weltweit zu finden sind. Diese Produkte sind in der Regel unempfindlich gegenüber Konjunkturschwankungen, da sie grundlegende Bedürfnisse abdecken.

