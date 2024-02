Welche Tech-Aktie sollte man jetzt kaufen und für zehn Jahre halten, um möglichst hohe Gewinne bei überschaubarem Risiko zu haben? Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss: eine künstliche Intelligenz

Tech-Aktien bleiben die Stars der Börse. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft oder Apple landen beinahe täglich in den Schlagzeilen und begeistern die Anleger durch und durch. Klar: Mit ihren Produkten und Dienstleistungen prägen sie unsere moderne Welt heute und auch in Zukunft maßgeblich mit. Zudem bieten sie auch noch sagenhafte Kursgewinne und sind durch ihre Größe nicht mehr wirklich hochriskant und spekulativ, sondern bieten – für Tech-Aktien – sogar eine gewisse Stabilität im Depot.

Doch auf welche Aktie der Tech-Stars sollte man jetzt am besten setzen, um sie in den kommenden zehn Jahren entspannt im Depot zu halten, mit überschaubarem Risiko und mit der man am Ende jedoch trotzdem satte Gewinne einfahren kann? Wir haben jemanden gefragt, der es wissen muss: eine künstliche Intelligenz (KI). Denn die verfügt bekanntlich über eine riesige Datenbank und kann zahlreiche Kriterien bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.

Das ist laut KI die beste Tech-Aktie, die Sie jetzt kaufen können

Hierfür wandten wir uns an eine echte KI-Prominenz: ChatGPT. Für unser Experiment verwendeten wir die Premium-Version GPT4. Die Antworten werden teilweise gekürzt dargestellt, verzichtet wurden vor allem auf die allgemeinen Risiko-Hinweise, die ChatGPT am Ende einer jeden Antwort anfügte.

Wir fragten also ganz direkt:

Welche Tech-Aktie sollte ich kaufen, um in den nächsten zehn Jahren möglichst hohe Kursgewinne zu bekommen und das bei relativ überschaubarem Risiko?

ChatGPT: Als KI kann und darf ich keine spezifischen Anlageempfehlungen geben, aber ich kann Ihnen allgemeine Hinweise und Faktoren geben, die Sie bei der Auswahl von Technologieaktien für langfristige Investitionen berücksichtigen sollten.

Hier zählte ChatGPT dann Kritierien wie Marktführerschaft und Wettbewerbsvorteile, Finanzielle Stabilität, Innovationskraft, Megatrends, Divrsifikation, Managementqualität sowie die Marktposition und -potenzial auf.

Wir hakten weiter nach: Und welche Unternehmen erfüllen solche Kriterien zum Beispiel?

ChatGPT: Es gibt mehrere Technologieunternehmen, die oft als solide Investitionen für langfristiges Wachstum bei relativ überschaubarem Risiko angesehen werden. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass jede Aktienanlage mit Risiken verbunden ist und die zukünftige Performance nicht garantiert ist. Hier sind einige Beispiele von Unternehmen, die häufig aufgrund ihrer Marktposition, Innovationskraft und finanziellen Stabilität hervorgehoben werden:

1. Apple Inc. (AAPL): Bekannt für seine starken Marken und innovativen Produkte wie iPhone, iPad und Mac. Apple hat eine treue Kundenbasis und ist führend im Bereich der mobilen Technologie.

2. Microsoft Corporation (MSFT): Ein führendes Unternehmen im Bereich Software, Dienstleistungen und Cloud-Computing. Microsoft hat eine starke Marktposition in verschiedenen Segmenten, darunter Betriebssysteme, Bürosoftware und Cloud-Dienste.

3. Alphabet Inc.(GOOGL): Die Muttergesellschaft von Google, bekannt für ihre Dominanz in der Internetsuche und Werbung. Alphabet ist auch in schnell wachsenden Bereichen wie Cloud-Computing, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren aktiv.

4. Amazon.com Inc. (AMZN): Ursprünglich ein Online-Buchhändler, jetzt ein Gigant im Bereich E-Commerce und Cloud-Computing (AWS). Amazon ist auch in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Streaming-Dienste und Logistiktechnologie tätig.

5. NVIDIA Corporation (NVDA): Ein führender Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen, die in verschiedenen Technologiefeldern wie Gaming, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren verwendet werden.

6. Tesla, Inc.(TSLA): Bekannt für seine Elektrofahrzeuge, hat Tesla auch in Bereichen wie erneuerbare Energien und Batteriespeichersysteme eine führende Position.

7. ASML Holding (ASML): Ein niederländisches Unternehmen, das eine Schlüsselrolle in der Halbleiterfertigung spielt, indem es fortschrittliche Lithographiesysteme für Chip-Hersteller liefert.

8. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) (TSM): Der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter und eine zentrale Figur in der globalen Lieferkette für Chips.

Diese eine Tech-Aktie ist laut KI besser als alle anderen

Wir fragten weiter nach: Und wenn du dich hypothetisch für eine dieser Aktien entscheiden müsstest, um in den nächsten zehn Jahren die höchsten Gewinne bei überschaubarem Risiko einzufahren?



Dann zählte ChatGPT erneut eine Reihe von Kriterien auf und wollte sich nicht ganz festlegen. Daher versuchten wir es ein weiteres Mal:

Und wenn du dich hiervon hypothetisch für eines entscheiden müsstest?

ChatGPT: Hypothetisch gesprochen, wenn ich mich für eines dieser Unternehmen entscheiden müsste, basierend auf den Kriterien für langfristige Stabilität und Wachstumspotenzial, könnte ich Microsoft (MSFT) in Betracht ziehen. Dies basiert auf verschiedenen Faktoren:

1. Diversifizierung: Microsoft ist in vielen Bereichen tätig – von Betriebssystemen und Bürosoftware über Cloud-Dienste (Azure) bis hin zu Gaming (Xbox) und professionellen Netzwerken (LinkedIn). Diese Diversifikation könnte das Unternehmen gegen branchenspezifische Risiken absichern.

2. Starkes Wachstum im Cloud-Bereich: Mit Azure hat Microsoft einen starken Stand im schnell wachsenden Cloud-Markt und konkurriert erfolgreich mit anderen führenden Anbietern wie Amazon AWS und Google Cloud.

3. Finanzielle Stärke: Microsoft hat eine solide Bilanz, hohe Profitabilität und eine starke Cashflow-Position, was finanzielle Stabilität und die Fähigkeit zur Investition in neue Technologien und Wachstumsbereiche signalisiert.

4. Anhaltende Innovation und Anpassungsfähigkeit: Microsoft hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich an verändernde Markttrends anzupassen, was für seine Zukunftsfähigkeit spricht.

5. Dividenden: Microsoft ist auch für seine Dividendenzahlungen bekannt, was für langfristige Investoren attraktiv sein kann.

