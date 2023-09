Zuletzt hatte es die Luxus-Branche schwer. Hatte sie zunächst geboomt, so machten Unsicherheiten rund um den wichtigen Wachstumsmarkt China Teile dieser Gewinne wieder zunichte. Doch nun weisen viele dieser Aktien wie LVMH, Mercedes, Swatch oder Ferrari wahre Luxus-Kurspotenziale auf. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Luxus-Renditen mit diesen Aktien

Bloomberg Luxus-Aktien

Im BÖRSE ONLINE Luxus-Index befinden sich immer die 20 stärksten und wichtigsten Luxus-Aktien der Welt. Anleger können mit einem Zertifikat direkt an deren Wertentwicklung teilhaben.

Auch an dem Index sehen Anleger, dass es zuletzt nicht so gut für Luxus-Aktien lief. Doch genau dadurch gibt es jetzt hohe Luxus-Renditen: Denn etwa bei der Aktie von Richemont sehen die Analysten ein durchschnittliches Kurspotenzial von 37,27 Prozent. Dabei raten 25 Analysten zum Kauf der Richemont-Aktie, sieben zum Halten und niemand zum Verkaufen. Dabei setzt das Schweizer Unternehmen vor allem auf Luxus in den Bereichen Uhren und Schmuck. Zu den Marken zählen unter Anderem Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill und Chloé.

Auch Mercedes, Ferrari, LVMH und Swatch mit guten Kurspotenzialen

Schon auf Platz 2 folgt dann Mercedes. Der Luxus-Autobauer aus Deutschland kommt auf ein Kurspotenzial von 34,84 Prozent und auch hier rät niemand zum Verkauf. Die Mercedes-Aktie musste zuletzt nach einem starken Aufwärtstrend ebenfalls Federn lassen, könnte jetzt aber bei der wichtigen Marke im Chart von 65 Euro einen Boden finden.

Auch der Schweizer Uhrenmacher Swatch wird mit einem Kurspotenzial von 33,92 Prozent als aussichtsreich eingeschätzt. Zwar raten hier zwei Analysten auch zum Verkauf und viele zum Halten, doch die Swatch-Aktie hat jetzt schon ziemlich deutlich korrigiert und Anleger könnten eine Turnaround-Wette eingehen.

Den Turnaround eingeleitet hat dabei bereits die LVMH-Aktie. Denn auch die Franzosen waren aufgrund der China-Unsicherheiten etwas unter die Räder gekommen, hatten aber bereits einige Prozentpunkte schon wieder gutgemacht. Der LVMH-Aktie werden von den Analysten noch 23,31 Prozent Kurspotenzial eingeräumt. Dabei raten hier 29 Analysten zum Kauf, fünf zum Halten und nur einer zum Verkaufen.

Bei Ferrari sehen die Analysten indes lediglich noch 10,23 Prozent Luxus-Kurspotenzial. Dabei befindet sich die Ferrari-Aktie in einem schönen Aufwärtstrend und es kann sein, dass die Analysten ihre Kursziele einfach noch nicht nachgezogen haben. Anleger bleiben investiert oder setzen auch breit gestreut auf Luxus-Renditen mit unserem Luxus-Index.

