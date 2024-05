Für den bekannten Investor und Milliardär Ken Fisher scheint die Tech-Rallye noch lange nicht vorbei – denn gleich bei mehreren bekannten Mega-Aktien wie Nvidia stockte er seine Positionen auf und kaufte nach – das steckt dahinter

Ken Fisher ist bekannt: Der 73-jährige Milliardär ist Gründer von Fisher Investments und machte sich durch seine Finanzexpertise einen Namen. Mit Erfolg: „Forbes“ schätzt sein Vermögen derzeit auf rund 8,9 Milliarden US-Dollar.

Klar ist: Wenn jemand weiß, wie man aus seinem Geld noch mehr Geld machen kann, dann ist es Ken Fisher. Im Portfolio von Fisher Investments befinden sich derzeit über 1000 Aktien im Wert 235 Milliarden US-Dollar. Das Geniale: Damit ist er verpflichtet, jedes Quartal offenzulegen, auf welche Aktien er aktuell setzt – und Privatanleger können am Erfolg des Milliardärs partizipieren.

Am unkompliziertesten geht das mit dem neuen Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE. Mit diesem können Sie auf die Top-Positionen von Milliardären wie Ken Fisher, Warren Buffett & Co. setzen

Und sehen Sie hier im ganz neuen Video von uns, welche Aktien Warren Buffett, Bill Gates, Bill Ackman und Ken Fisher jetzt im Portfolio haben und wie auch Sie als Anleger davon profitieren können:

Ken Fisher bullisch für Tech: Bei diesen Aktien kauft er ordentlich nach

Doch zurück zu Fisher: Die jüngste Offenlegung, die den Stand zum 31. März diesen Jahres zeigt, verrät: Ken Fisher stockte unter anderem bei seinen Top 10 Aktien-Positionen Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet (A) und AMD ordentlich auf. Einzig bei Salesforce und TSMC reduzierte er seine Positionen.



So oder so zeigen Fisher Bewegungen jedoch, dass er nach wie vor vom Potenzial der großen Tech-Aktien überzeugt zu sein scheint. Viele davon besitzt er schon seit einigen Jahren. Dass er aber gerade nach dem erfolgreichen Jahr 2023, in welchem diese Aktien bereits wieder enorm steigen konnten, erneut nachkaufte, zeigt, dass er noch immer vom langfristigen Potenzial dieser Unternehmen überzeugt ist. Gerade beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) stehen wir noch immer erst am Anfang und in den kommenden Jahren sollten sich zahlreiche weitere Monetarisierungsmöglichkeiten ergeben.

Lesen Sie auch: Experte: Diese Turnaround-Aktien bieten jetzt attraktive Einstiegschancen für Anleger

Oder: Morningstars Mega Analyse: Diese 20 unterbewerteten Burggraben-Aktien brauchen Anleger jetzt

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Apple.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Amazon.