In diesem Jahr hatten es Value-Aktien bislang nicht einfach. Doch Morningstar sieht nun eine Erholungs-Rallye bei Qualitätswerten und verrät, welche Aktien jetzt stark zulegen.

Morningstar berichtet, dass Aktien wie Amgen und Berkshire Hathaway die aktuelle Value-Rallye anführen. Während im ersten Halbjahr 2023 Growth-Aktien mit plus 28 Prozent die Value-Aktien (plus 4 Prozent) outperformen konnten, sanken Wachstums-Aktien im zweiten Halbjahr bislang um 3,1 Prozent und Value-Aktien sind ungefähr gleichgeblieben. Doch welche Value-Aktien können jetzt weiter im Kurs zulegen und welche gehören zu den Morningstar-Favoriten?

Diese Value-Aktien favorisiert Morningstar

So schreibt Morningstar in einer Analyse: "Der Pharmariese AbbVie leistete seit Juni mit einem Plus von 11,2 Prozent seit Juni den größten Beitrag zum Morningstar Value Index. Die Analysten von Morningstar halten die Narrow-Moat-Aktie mittlerweile für überbewertet.

Das multinationale biopharmazeutische Unternehmen Amgen leistete den zweitgrößten Beitrag (plus 17 Prozent im Berichtszeitraum und liegt nun im fair bewerteten Bereich), gefolgt vom schwergewichtigen Finanzdienstleistungskonzern Berkshire Hathaway (der seit Juni um 2,8 Prozent zulegte)."

Als sehr lukrativ und günstig sehen die Analysten von Morningstar jetzt auch die Aktie von Comcast, welche einen Burggraben aufweist, vier Sterne von Morningstar erhält und mit rund 32 Prozent unterbewertet ist. Zusätzlich sind auch die Bank-Aktie von JP Morgan und der Öl-Wert ExxonMobil leicht unterbewertet und bieten bis zu 10 Prozent Potenzial bis zum fairen Wert.

Auch die Value-Aktien von Cisco, Union Pacific, EOG Resources und IBM konnten zulegen und den Morningstar Value Index antreiben, sind laut den US-Experten aber nicht mehr klassisch unterbewertet.

