Welche Aktien kaufen jetzt die besten Fondsmanager der Welt? Morningstar liefert eine neue Auswertung der Aktien, die bei den Investoren am beliebtesten sind. Teils sind diese Aktien auch noch unterbewertet. Um welche Werte es sich handelt.

Diese 10 Aktien kaufen die besten Fondsmanager der Welt

1. Nvidia

2. Apple

3. UnitedHealth Group

4. Kenvue

5. Broadcom

6. Salesforce

7. Cadence Design Systems

8. Citigroup

9. Thermo Fisher Scientific

10. Intuit

Dabei analysierte Morningstar, welche Fondsmanager mit der besten Bewertung welche Aktien in den vergangenen 3 Monaten am meisten kauften. Kein Wunder, dass dort in der Liste etwa die Nvidia-Aktie oder die Apple-Aktie auftauchen. Diese Aktien sind es auch, die laut den Bewertungen von Morningstar nicht mehr unterbewertet sind. Insgesamt scheint der Markt eher etwas teurer zu sein: "Einerseits ist es gut, im Jahr 2024 ein Aktieninvestor zu sein: Bis Ende August ist der Morningstar US Market Index um mehr als 18 % gestiegen. Wenn Sie jedoch versuchen, neues Geld einzusetzen, werden die Chancen immer geringer: Laut der Schätzung des US Market Fair Value von Morningstar scheinen Aktien heute einigermaßen fair bewertet zu sein."

Die Frage ist laut Morningstar also: "Wo hat das „Smart Money“ in den letzten Monaten Investitionsmöglichkeiten gefunden?"



Morningstar: Diese Aktien sind noch unterbewertet und werden viel gekauft

Deswegen ist es doch spannend, auf diejenigen Aktien zu blicken, die von den Fondsmanagern gekauft werden, die aber noch unterbewertet sind:

So ist laut Morningstar also die Burggraben-Aktie Kenvue noch unterbewertet. "Kenvue ist die am meisten unterbewertete Aktie auf unserer Liste. Die Aktie dieses weltweit führenden Anbieters von Verbrauchergesundheitsprodukten hatte nach der Ausgliederung von Johnson & Johnson Probleme: Sie verlor zwischen ihrem Marktdebüt im Mai 2023 und Juni 2024 mehr als 25 %. Morningstar-Analyst Keonhee Kim stellt fest, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals solide aussahen und möglicherweise eine Trendwende für Kenvue signalisierten. Selbst nach den jüngsten Ereignissen wird Kenvue immer noch mit attraktiven 16 % unter der Fair-Value-Schätzung von Morningstar von 26 US-Dollar gehandelt", schreibt Morningstar.

Ebenfalls unterbewertet sind die Aktien von Salesforce, welche aktuell aber bereits stark steigen und die Unterbewertung wohl schon aufgeholt haben, und auch die Citigroup. Zur Citigroup-Aktie schreiben die Experten von Morningstar: "Trotz der soliden jüngsten Wertentwicklung der Aktie – die Aktie ist im letzten Jahr (Stand: 23. August) um mehr als 56 % gestiegen – erinnert Morningstar-Analyst Suryansh Sharma die Anleger daran, dass Citi sich weiterhin im Turnaround-Modus befindet und vor einzigartigen Herausforderungen steht, die andere große Banken nicht haben T. (Lesen Sie mehr über diese Herausforderungen in der Analyse unten.) Die Citi-Aktie scheint im Vergleich zu unserer Fair-Value-Schätzung von 70 US-Dollar um 12 % unterbewertet zu sein."

Für Anleger kann es sich durchaus lohnen, auf die Liste der Aktien zu blicken, welche von den Fondsmanagern gekauft werden, da diese sicher einen gewissen Kaufdruck mitbringen. Blind investieren sollte man deswegen aber nicht und auch immer den Chart und die fundamentale Bewertung im Blick haben.

Und lesen Sie auch: Riesen-Dividenden im September: Jetzt bis zu 10,20% Dividendenrendite bei diesen Aktien sichern

oder: War das schon das Crash-Signal für September? Auf diese Aktien sollten Sie jetzt setzen