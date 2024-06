Der KI-Boom hat am Mittwoch an den amerikanischen Börsen für einen überraschend starken Anstieg von Chip-Aktien wie Nvidia, Intel und Co. gesorgt. Rekorde purzelten am Donnerstag auch in Europa, während die Kurse in der Branche Flügel bekamen. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Nvidia hat es geschafft. Dank des Booms um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und damit verbundenen Kursgewinnen am Mittwoch konnte der Chiphersteller seinen Börsenwert über die Marke von drei Billionen US-Dollar heben. Nvidia ist damit nach Apple und Microsoft erst das dritte Unternehmen, das diesen Wert überschreiten konnte. Zudem konnte Nvidia in Sachen Marktkapitalisierung erstmals Apple überholen.

Und apropos Microsoft: Auch die Redmonder konnte gestern an der Börse gewinnen. Die Aktie stieg bis zum Handelsschluss um fast zwei Prozent. Aber nicht nur die ganz großen Player profitierten von der Mittwochsrallye. Die US-Technikbörse Nasdaq 100 konnte insgesamt um mehr als zwei Prozent zulegen und viele Chipwerte zogen bei der Feier mit.

Viele Chipwerte steigen um mehr als fünf Prozent

Neben Nvidia und Microsoft konnte unter anderem auch der Chip-Hersteller Micron über ein Plus von rund sechs Prozent freuen. Broadcom legte sogar 6,2 Prozent zu und Intel, das gerade viel in die Halbleiterproduktion investiert, machte einen Gewinn von 2,5 Prozent.

Auch der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte, TSMC, legte fast sieben Prozent zu, nachdem es für den Konzern schon die ganze Woche an den Börsen rund lief.

ASML-Aktie mit Rekord, Infineon freundlich

In Deutschland hatte die Chip-Rallye bereits am Donnerstagmorgen den DAX beflügelt, deutsche Technologie-Werte wie Infineon verzeichneten zum Handelsstart zumindest ein leichtes Plus.

Mit 2,38 Prozent ging es bei dem niederländischen Branchenkonzern ASML dafür schon deutlicher aufwärts und es wurde sogar ein Rekordhoch erreicht. Die Luft scheint bei Nvidia und Co. also noch lange nicht raus zu sein. Anleger können in viele der besprochenen Werte wie Nvidia, ASML, Infineon, Intel oder TSMC auch mit dem Chip Power Index von BÖRSE ONLINE investieren, der etwas gestreuter in den Megatrend investiert.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Microsoft.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.