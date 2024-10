In den nächsten Wochen sollen diese 7 deutschen Aktien steigen. Die Privatbank M.M.Warburg verrät, um welche Aktien es sich handelt und warum sie Riesen-Potenziale aufweisen.

Im Oktober wird es für diese sieben deutschen Aktien spannend. Jeden Monat empfiehlt die Privatbank M.M.Warburg ihren Kunden aussichtsreiche Aktien für den Monat. Und in den kommenden Wochen dürften diese Aktien mit Riesen-Potenzialen stark abschneiden:

Privatbank M.M.Warburg empfiehlt diese 7 deutschen Aktien

1. Traton

2. Grenke

3. Deutz

4. ATOSS

5. Kion Group

6. Puma

7. Redcare Pharmacy

So schreiben die Aktien-Experten von M.M.Warburg etwa zur Traton-Aktie: "TRATON ist im Monat Oktober aus mehreren Gründen eine vielversprechende Wahl." Denn der LKW-Konzern soll seine Finanzziele erhöhen und die Analysten erwarten, dass die Aktie Ende Oktober bei den Quartalszahlen für eine positive Überraschung sorgen wird. Und bei einem Kursziel von 50 Euro für die Traton-Aktie sehen die Experten der Bank noch 75 Prozent Kurspotenzial.

Auch diese deutschen Aktien dürften in den nächsten Wochen steigen

Doch auch weitere Aktien findet die Privatbank spannend. So schreibt Warburg über die ATOSS Software-Aktie: "Wir nehmen ATOSS mit einer optimistischen Einschätzung zu unserer monatlichen Überzeugungsliste für Oktober auf. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 23. Oktober die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlichen, die die jüngsten Trends eines zweistelligen Umsatzwachstums und hoher Margen bestätigen dürften. Da sich die hervorragende operative Leistung des Unternehmens nicht ändert, sollte die jüngste Aktienkursschwäche daher als Einstiegspunkt für Anleger angesehen werden." Mit einem Kursziel von 142 Euro sieht die Privatbank bei dieser deutschen Aktie also auch noch Potenzial.

Doch ein Mega-Kurspotenzial von 130 Prozent sieht Warburg aktuell bei der Puma-Aktie. Das Kursziel von 85 Euro stammt dabei frisch von Ende September. Und die Experten schreiben: "Für die kommenden Ergebnisse von Puma für das dritte Quartal 2024 gehen wir davon aus, dass sich das währungsbereinigte Umsatzwachstum beschleunigen wird. Dies sollte auch im Jahr 2025 so bleiben, da einfache Bekleidung und Motorsport eine wesentliche Stärke von Puma sind. Da sogar adidas von diesem sich abzeichnenden Trend spricht, dürfte sich das Wachstum von Puma im Jahr 2025 beschleunigen. Die Bewertung spiegelt diesen Wachstumsumschwung jedoch nicht wider, da die Kennzahlen von Puma sowohl auf absoluter als auch auf relativer Ebene auf dem niedrigsten Stand seit mindestens einem Jahrzehnt liegen."

Und lesen Sie passend dazu auch: 11,63% Dividendenrendite: Unterbewertete deutsche Aktien mit niedrigen KGVs und hohen Dividenden

oder: "Hier spielt jetzt die Musik!" - Tech-Experte verrät, welche Aktien jetzt 100% steigen werden