Nach einer ruhigen Woche warten Dax-Anleger nun gespannt auf den neuen Zinsentscheid am Mittwoch. Der könnte einige Aktien deutlich nach oben oder unten bewegen. Bei diesen Aktien aus dem Leitindex sind jetzt die höchsten Kurschancen zu holen von rund 78 Prozent. Es gibt aber auch Aktien, die man vielleicht sogar eher verkaufen sollte. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Rund 78 Prozent Kurspotenzial mit Vonovia, Volkswagen, Deutsche Bank, Bayer, Deutsche Telekom und Co

In der Kalenderwoche 23 hat sich ordentlich etwas getan. Die Top 5 sind beinahe neu besetzt. Zalando verdrängte Vonovia vom ersten Platz auf den zweiten. Beim Versand-Riesen sind aktuell fast 78 Prozent Kurschance zu holen. Bei Vonovia sinkt das Kurspotenzial auf 61. Das liegt vor allem daran, dass der Kurs gestiegen ist.

Die Bayer-Aktie kämpfte sich von Platz fünf auf Platz drei, hier ist nun eine durchschnittliche Kurschance von fast 45 Prozent zu holen.

Noch spannender wird es bei der Deutschen Telekom: Der Mobilfunkkonzern stieg vom Platz 14 auf Platz 4 hinauf, das durchschnittliche Kursziel hat sich jedoch kaum merklich geändert. Der Aufstieg rührt vor allem daher, dass die Aktie in jüngster Zeit etwas an Kurs verloren hat, da Gerüchte kursierten, dass Amazon in den Mobilfunksektor einsteigen und dem Unternehmen damit Konkurrenz machen könnte.

Von Platz 16 auf Platz fünf katapultierte sich außerdem die Deutsche Bank. Doch auch hier bleibt das durchschnittliche Kursziel relativ unverändert.

Die drei Schlusslichter bilden Adidas, BMW und Henkel. Henkel bekleidete die letzte Position bereits in der vergangenen Woche. BMW und Adidas hingegen rückten nach unten. Dort ist noch immer dasselbe durchschnittliche Kursziel zu holen, jedoch stiegen bei beiden Papieren die Kurse, sodass sich die Kurschance verringerte.

