Heute hat der DAX ein neues Rekordhoch bei 16.333 Punkten gebildet. Doch nicht alle DAX-Aktien machen bei der Rallye mit. Denn nur ein paar sind für die Kursgewinne verantwortlich und andere sind in den vergangenen 3 Monaten sogar um 30 Prozent gefallen. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Seit dem 15. März hat der DAX von 14.735 Punkten genau 10,7 Prozent bis auf das neue Rekordhoch zugelegt. Verantwortlich für diesen Kurszuwachs waren aber nur ein paar Aktien. Dafür müssen Anleger aber nicht nur auf die Kursveränderung schauen, sondern auch auf das Gewicht der Aktien im DAX. Denn wertvollere Aktien wie Siemens oder SAP bewegen den DAX deutlich mehr als die kleinen Werte von Zalando und Covestro:

Diese Aktien schieben den DAX an

Aktie Plus seit 15. März Gewichtung im DAX BMW 29,45% 2,57 Prozent Siemens Energy 29,05% 0,75 Prozent Heidelberg Materials 26,91% 0,77 Prozent Adidas 24,02% 1,94 Prozent Hannover Rück 20,81% 0,94 Prozent Siemens 19,16% 9,33 Prozent SAP 17,42% 9,43 Prozent Mercedes 16,46% 4,86 Prozent Henkel 16,42% 0,97 Prozent Volkswagen 15,70% 2,52 Prozent

So sehen Anleger, dass BMW zwar in den vergangenen 3 Monaten mit plus 29,45 Prozent die beste Aktie im DAX war, das Papier aber nur 2,57 Prozent am Index ausmacht. In Punkten noch mehr angeschoben haben also Mercedes mit plus 16,46 Prozent und einem Anteil von 4,86 Prozent an der Gewichtung, sowie vor allem die beiden Index-Schwergewichte Siemens und SAP. Diese sind mit Abstand die größten Konzerne im DAX und machen jeweils fast 10 Prozent Anteil aus. Ihre Performane von 19,16 Prozent und 17,42 Prozent schoben den Index also deutlich an.

Doch es gab auch schwächere Aktien im DAX:

Übrigens - Finden Sie nach dem Lesen dieses Artikels im BÖRSE ONLINE Kinder-Depot-Vergleich heraus, welche Vorteile es für Ihre Kinder, Enkel, Neffen und Paten bei der Geldanlage gibt.

Diese Aktien bremsen den DAX

Während der DAX also insgesamt um 10,7 Prozent seit dem 15. März zulegte, so gab es dennoch ein paar Aktien, die seitdem sogar im Minus notieren. Dazu zählen Symrise mit minus 1,24 Prozent, Qiagen mit minus 1,24 Prozent, Vonovia mit minus 2,30 Prozent, Bayer mit minus 3,19 Prozent, Deutsche Telekom mit minus 9,24 Prozent, Sartorius mit minus 12,04 Prozent und Zalando mit minus 25,37 Prozent.

Vor allem Telekom und Bayer haben den Index damit runtergedrückt. Während die meisten anderen Verlierer-Aktien lediglich einen Index-Anteil am DAX von um die 1,0 Prozent haben, steht die Telekom als viertwertvollste DAX-Aktie für 6,25 Prozent Anteil und Bayer auf Platz 6 für 4,90 Prozent.

Und lesen Sie auch: Deutliche Unterbewertung: Diese deutschen Aktien haben ein niedriges KGVs - Volkswagen, Deutsche Bank, Commerzbank und Co.

oder: Deutsche Aktie ist Spitzenreiter: 25 Aktien mit KBV von weit unter 1,0 – diese Europa-Aktien sind massiv unterbewertet