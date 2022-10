Auch im Oktober 2002 taumelten die Aktienmärkte nach unten. Wer vor 20 Jahren jedoch einen weltweiten Fonds gekauft hat, konnte sein Kapital bis heute vervielfachen. Wir nennen die fünf besten globalen Aktienfonds der vergangenen 20 Jahre. Von Ralf Ferken

Dazu haben wir mit Hilfe der Software FVBS professional alle globalen Aktienfonds gefiltert, die mindestens 100 Millionen Euro groß sind. Unsere Analyse umfasst dabei den Zeitraum vom 01. Oktober 2002 bis zum 30. September 2022.





Platz 1

Name: M&G Global Themes

ISIN: GB0030932676

Laufende Kosten p.a.: 1,86 %

Wertentwicklung 20 Jahre: 467,7 %

Der M&G Global Themes ist unter den Namen M&G Global Basics einst als rohstoff-lastiger Fonds gestartet und investiert mittlerweile entlang der vier Themen Demografie, Infrastruktur, Innovation und Umwelt. Zu seinen größten Einzelwerten gehören Prairiesky Royalty, Microsoft, Alphabet und Franco Nevada.

Platz 2



Name: Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS

ISIN: DE0009769901

Laufende Kosten p.a.: 0,53%

Wertentwicklung 20 Jahre: 454,4%

Der Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS orientiert sich je zur Hälfte am Stoxx Europe 600 und am MSCI World Index, so dass er weniger US-lastig investiert als klassische globale Aktienfonds. Derzeit hat der Fonds Nestlé, Roche und BHP Group am höchsten gewichtet. Seine US-Quote liegt bei rund 42 Prozent.

Platz 3



Name: BGF Global Long-Horizon Equity

ISIN: LU0011850046

Laufende Kosten p.a.: 1,81%

Wertentwicklung 20 Jahre: 449,3%

Der BGF Global Long-Horizon Equity von BlackRock investiert überwiegend in Growth-Aktien und setzt auf Titel wie Microsoft, Boston Scientific und Thermo Fisher Scientific.

Platz 4



Name: UniGlobal

ISIN: DE0008491051

Laufende Kosten p.a.: 1,45%

Wertentwicklung 20 Jahre: 436,6%

Der UniGlobal von Union Investment ist ein Klassiker unter den weltweiten Aktienfonds und investiert in stabile Geschäftsmodelle mit soliden Bilanzen. Derzeit gehören Apple, JPMorgan Chase und ExxonMobil zu seinen Top-Ten-Werten.

Platz 5



Name: UniDynamicFonds: Global

ISIN: LU0089558679

Laufende Kosten p.a.: 1,53%

Wertentwicklung 20 Jahre: 410,5%

Der UniDynamicFonds: Global ist der wachstumslastige Bruder vom UniGlobal. Mit ihm setzen Anleger stärker auf Titel wie Tesla, ASML und Nvidia.





