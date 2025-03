Mit diesem ETF haben Anleger in den vergangenen Jahren von den “besseren Dividenden” profitiert und damit 228 Prozent an Rendite eingefahren. So können Anleger auch jetzt damit gewinnen, und diese Aktien sind dabei besonders spannend.

Investoren wie Warren Buffett sind sich schon seit vielen Jahren sicher: Nicht Dividenden sind die beste Form des Shareholder-Value, sondern Aktienrückkäufe. Das hat sich auch an der Börse gezeigt und Anlegern deutliche Renditen eingebracht.

Wie Anleger mit den besseren Ausschüttungen 228% Rendite machen

Denn Anleger des Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (WKN: A114UD) haben seit Auflage des Indexfonds im Jahr 2014 satte 228 Prozent Rendite einfahren können (inklusive reinvestierter Dividenden). Damit schnitt man deutlich besser ab als der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV)

extraETF Invesco Buyback Achievers vs Vanguard High Dividend Yield

Ursache: Der Invesco ETF setzt auf Unternehmen, die massiv die eigenen Aktien zurückkaufen, was zu einer massiven Outperformance geführt hat.

Sind diese Werte besser als Dividendenaktien?

Wenn Sie auch jetzt auf die Titel setzen wollen, die aktuell massiv Aktien zurückkaufen und dementsprechend eine Outperformance gegenüber Dividendenaktien erzielen könnten, dann lohnt sich ein Blick auf die Top-10 Werte aus dem Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF. Folgende Titel sind es konkret:

Shell – Gewicht im ETF: 4,94 Prozent

Johnson & Johnson – Gewicht im ETF: 4,53 Prozent

Alibaba – Gewicht im ETF: 4,43 Prozent

Total – Gewicht im ETF: 3,49 Prozent

Booking – Gewicht im ETF: 3,44 Prozent

Comcast 'A' – Gewicht im ETF: 2,81 Prozent

Deere – Gewicht im ETF: 2,62 Prozent

Fiserv – Gewicht im ETF: 2,53 Prozent

T-Mobile US – Gewicht im ETF: 2,47 Prozent

BP – Gewicht im ETF: 2,46 Prozent

