Die Quartalssaison ist fürs Erste vorüber. Für welche Aktien aus dem Deutschen Aktienindex DAX geben Analysten die meisten Kaufempfehlungen ab? Und welche Papiere stehen nicht so hoch in der Gunst der Analysten? Erfahren Sie aus der nachfolgenden Tabelle, welche DAX-Aktie am besten bewertet ist und welche vielleicht eher zum Verkaufen animiert. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Beim Dax ging es diese Woche turbulent zu. Nachdem er am Montag noch bei über 16.000 Punkten gestartet war, verlief er dann die meiste Zeit unter dieser wichtigen Marke. Der finale Ausgang um den US-Schuldenstreit hielt die Anleger in Atem. Da nun aber sowohl das US-Abgeordnetenhaus dem Kompromiss zwischen US-Präsident Joe Biden und dem führenden Republikaner im Kongress, Kevin McCarthy, zur Aussetzung der Schuldenobergrenze zustimmte, als auch der Senat, könnte es in der kommenden Woche wieder deutlich optimistischer zugehen.

Und so schätzen die Analysten aktuell die DAX-Aktien ein:

Dax

Das DAX-Rating für KW 22

Bei der Bewertung der 40 Dax-Aktien durch die Analysten bei Bloomberg gab es an der Spitze unter den Top 5 nur geringe Veränderungen. Platz 1 bis 4 nehmen weiterhin RWE, Daimler Truck, Rheinmetall sowie die ein. Merck hingegen verdrängt Mercedes von Platz fünf auf Platz sechs.

Die drei Schlusslichter nehmen weiterhin Adidas, Continental und Henkel ein. Empfahlen bei Continental vergangene Woche noch fünf Analysten den Kauf, 15 das Halten und drei den Verkauf, so empfahlen diese Woche nur noch vier Analysten den Kauf, weiterhin 15 das Halten und nun vier den Verkauf. Bei Henkel verlief es positiver: Sechs Analysten empfehlen zu kaufen, 14 zu halten und sechs zu verkaufen. Vergangene Woche empfahlen noch fünf den Kauf, 15 zum Halten und sechs zum Verkauf.

Insgesamt hat sich bei der Bewertung der Aktien des Dax diese Woche wenig getan. Aber Anleger dürfen gespannt sein, was die kommende Woche an der Börse bringt.

Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.

