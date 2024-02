Wer hätte es gedacht: Warren Buffett, der wohl beste Investor der Welt, hat in seinem Portfolio auch zwei ETFs, mit denen er auf die besten Dividenden-Aktien der Welt setzt – und ordentlich profitiert

Er gilt als der wohl beste Aktien-Investor der Welt: Warren Buffett (93). Nur wenige haben es geschafft, sich durchs Investieren ein so großes Vermögen aufzubauen wie das Orakel von Omaha. Anleger beobachten daher genau, auf welche Aktien Warren Buffett setzt – und kaufen ihm seine Aktienauswahl nur allzu gerne nach.

Dabei rät Buffett Privatinvestoren eigentlich nicht zum Stock Picking. Denn gerade für Laien wäre es oft schwer, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen, wie er bereits in einem Brief an die Aktionäre 2013 erklärte. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Dass Buffett hier vor allem von einem Indexfonds auf den S&P 500 begeistert ist, ist mittlerweile recht bekannt. Warum dies eine geniale Idee sein kann, erfahren Sie hier

Was weniger bekannt ist: Warren Buffett besitzt mit Berkshire Hathaway nicht nur ETFs auf den S&P 500. Sondern auch noch auf eine Vielzahl von weiteren ETFs. Zwei stechen hier besonders hervor. Und die setzen auf die besten Dividendenzahler der Welt.

Die besten Dividenden-Aktien der Welt – Warren Buffett findet sie mit diesem ETF

Ein Blick auf das Portfolio von Berkshire Hathaway zeigt: Warren Buffett besitzt derzeit gleich zwei ETFs, die auf Dividenden setzen. Beim ersten handelt es sich um den Vanguard High Dividend Yield ETF Class USD ETF (ISIN: US9219464065), der die Wertentwicklung des FTSE High Dividend Yield Index verfolgt. Er setzt auf weltweite Unternehmen, die sich durch hohe Dividendenrenditen auszeichnen und für die auch noch überdurchschnittliche Dividendenrenditen prognostiziert werden. Der ETF wurde im November 2006 aufgelegt und legte seitdem über 283 Prozent zu. Die jährliche Rendite liegt bei 8,12 Prozent. Zu den größten Sektoren im ETF zählen etwa Basic Materials, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter oder auch Energie. Es handelt sich also eher um defensive Branchen. Zu den Aktien zählen hier etwa Broadcom, JP Morgan, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Home Depot oder Chevron. Letztere Aktie befindet sich auch im Portfolio von Warren Buffett.

Buffett besitzt mit Berkshire Anteile in Höhe von über 23 Millionen Dollar, stockte diese zum Stand Ende 2023 nochmal um über 67.000 Stück auf und hält nun über 200.000 Anteile. Anleger aus Deutschland können Buffett die Investition mit dem Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing nachkaufen, der den FTSE All-World High Dividend Yield Index nachbildet. Über 40 Prozent der darin enthaltenen Aktien stammen aus den USA, es sind aber auch Länder wie Japan, die UK oder Deutschland vertreten.

Dividenden-Aktien made in USA – diesen ETF liebt Warren Buffett

Niemals gegen Amerika wetten, predigt Warren Buffett stets. Gesagt, getan: Beim anderen ETF handelt es sich um den iShares Select Dividend ETF Class USD. Dieser konzentriert sich nur auf US-Unternehmen mit kontinuierlicher Dividendenentwicklung seit fünf Jahren und einer hohen Marktktapialisierung. Der ETF bildet den Dow Jones U.S. Select Dividend Index ab. Der ETF wurde im November 2003 aufgelegt und legte seitdem rund 377 Prozent zu. Die jährliche Performance seit der Auflage liegt bei 8,06 Prozent, damit ist er also in etwa mit dem anderen Dividenden-ETF auf. Zu den Top-Positionen der rund 99 Bestände zählen etwa Dividenden-Giganten wie IBM, Verizon oder Altria. Im Vergleich zum S&P 500 liegt das Drei-Jahres-Beta des ETFs bei 0,78. Damit gilt er als risikoärmer als der Markt. Buffett hat zum Stand des 31. Dezember seine Anteile zwar um 3.550 reduziert, hält aber immer noch über 44.000 im Wert von über fünf Millionen US-Dollar. Anleger aus Deutschland können auf den ETF mit dem iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF setzen, der den Dow Jones U.S. Select Divdidend Index abbildet.

