Wiedereinmal eröffnet der DAX am Donnerstag den Handel im Minus – doch dann kann der Index überraschend deutlich zulegen. Am Nachmittag drückt eine unentschlossene Wall Street aber wieder auf den deutschen Index. Außerdem im Fokus: die Aktien von SAP, MTU und Adidas.

An Europas Börsen ist seit Tagen kein Aufwärtstrend in Sicht. Auch am Donnerstag dümpelten DAX und EuroStoxx50 bei geringen Handelsumsätzen vor sich hin und standen am Nachmittag jeweils 0,3 Prozent tiefer bei 15.701 und 4222 Punkten. "Es scheint, als gäbe es derzeit zwei Hauptursachen für die Sorgen der Anleger: Das schwache Wachstum in der Euro-Zone und in China sowie die länger anhaltenden höheren Zinsen in den USA", sagte Fawad Razaqzada, Marktanalyst von FOREX.com. Die Reihe enttäuschender Wirtschaftsdaten setzte sich am Donnerstag mit den Produktionsdaten aus Deutschland fort: diese sanken im Juli den dritten Monat in Folge und stärker als von Ökonomen erwartet. Der Euro verlor 0,2 Prozent auf 1,0707 Dollar.

Anleger an der Wall Street ziehen sich aus Angst vor länger hoch bleibenden Zinsen und einem wieder auflebenden Handelszwist der USA mit China zurück. Vor allem die als riskanter geltenden Technologieaktien mussten am Donnerstag Federn lassen, allen voran der mit einem Bann seiner iPhones in China konfrontierte Apple-Konzern.

Der Index der Technologiebörse Nasdaq rauschte im frühen Handel um 1,4 Prozent nach unten auf 13.677 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 4438 Zähler, während der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent höher bei 34.468 Punkten stand.



DAX Gewinner und DAX Verlierer am Donnerstag

Am Donnerstagnachmittag befinden sich die Aktien von Airbus (+1,88 Prozent), Hannover Rück (+1,26 Prozent) und SAP (+0,95 Prozent) an der Spitze des DAX.

Am anderen Ende rangieren Infineon (-2,81 Prozent), Adidas (-3,11 Prozent) und Siemens Energy (-2,73 Prozent).

Aktien von SAP im Fokus

Der Softwarekonzern SAP will die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernehmen. Der Abschluss der Übernahme werde noch im vierten Quartal erwartet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen zunächst keine Angaben.

Zuvor hatte das "Handelsblatt" über die bevorstehende Übernahme berichtet. Nach Informationen des Blatts könnte LeanIX eine Bewertung von knapp 1,2 Milliarden Euro erreichen. Verkäufer sind demnach Investoren rund um die Deutsche Telekom. Deren Risikokapitalsparte Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP) hielt 22 Prozent der Anteile.

SAP erhofft sich von der Übernahme, sein Portfolio für Geschäftstransformationen zu stärken. Mit LeanIX können Kunden sich einen Überblick über ihre bestehenden IT-Systeme verschaffen. Das Unternehmen ist bereits seit zehn Jahren Geschäftspartner von SAP.

Aktien von MTU im Fokus

Gute Nachrichten sorgen am Donnerstag bei MTU vorbörslich gegen den schwachen Markttrend für Kursgewinne. Auf der Handelsplattform Tradegate steigen die Papiere des Triebwerkherstellers um gut ein Prozent auf 213,40 Euro.

Analyst Aymeric Poulain von Kepler Cheuvreux sprach in einer Studie eine Kaufempfehlung aus und ein Kursziel von 248 Euro. Das wäre das höchste Niveau seit dem Corona-Crash im Februar 2020 nach dem vorherigen Rekord von gut 289 Euro.

Der Markt hasse Unsicherheit, sie gehöre aber zum Marktgeschehen einfach dazu, so der Experte. Er schrieb dies vor dem Hintergrund des umfangreichen Triebwerkrückrufs des US-Konzerns Pratt & Witney im Sommer. Für MTU taxiert er die Belastung im schlimmsten Fall aber auf "weniger als 200 Millionen Euro". An der GTF-Triebwerksfamilie von MTU werde zudem nichts hängen bleiben. Poulain rechnet damit, dass sich der Nebel in Kürze lichtet, und die Aktien in die vorherige Handelsspanne zurückkehren.

Aus der Branche gibt es aber auch gute Nachrichten: Melrose Industries stockte mit dem Halbjahresbericht die Gesamtjahresziele auf.

Mit Material von dpa-afx

