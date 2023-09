Der DAX ringt wieder mit den 16.000 Punkten und konnte sich nach einem Abverkauf wieder gut auf den Weg nach oben machen. Dennoch zeichnet sich bei den Einzelaktien von Daimler Truck, Siemens, BASF, Allianz, BMW und Co ein ganz unterschiedliches Bild. Welche DAX-Aktien Sie jetzt kaufen und welche Sie verkaufen sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Alle 40 DAX-Aktien im Check der Analysten

Bloomberg DAX Konsensrating

Das DAX-Rating für Daimler Truck, Siemens, BASF, Allianz, BMW und Co. für KW 35

Bei der Bewertung der 40 DAX-Aktien durch die Analysten bei Bloomberg gab es in dieser Woche einige Veränderungen. Zwar kann sich der Versorger RWE weiter sehr stabil mit einem fast perfekten Konsensrating von 4,96 an der Spitze halten und Daimler Truck verbleibt bei 4,79 Punkten. Doch dahinter kann sich Siemens deutlich von 4,59 in der Vorwoche auf 4,73 verbessern und zieht damit mit einem Satz an Merck, Rheinmetall, Infineon und auch der Deutschen Telekom vorbei. Weil ein Analyst das Verkaufen-Rating bei Siemens strich, konnte sich die Aktie derart verbessern. Nun rät niemand mehr zum Verkaufen.

Interessant bleibt, dass die Allianz weiterhin mit einem Wert von 4,29 lediglich im oberen Mittelfeld verharrt, während die Aktie an sich gut läuft. Hier sieht man, dass man nicht nur auf die Meinung der Analysten hören sollte, sondern immer auch den Chart, die fundamentale Bewertung, Nachrichten und eine eigene Meinung miteinbeziehen sollte.

Am Ende des DAX gab es derweil keine Veränderungen. Adidas verharrt bei einem Rating von 3,60 vor der Chemie-Aktie von BASF, welche lediglich auf ein Konsensrating von 3,39 kommt. Dahinter bilden BMW mit 3,32, Continental mit 3,22 und abgeschlagen Henkel mit 3,04 den Schluss der Tabelle. Für Anleger gilt: Aktien, die ein Konsensrating von deutlich unter 4,00 haben, sollten nochmal genau überprüft werden. Zwar sollte man eine Aktie nicht nur deswegen verkaufen. Doch es kann ein Anreiz sein, sich das eigene Depot dann nochmal genau anzuschauen, wenn die Analysten bei einer Aktie nicht mehr so positiv gestimmt sind.

Und lesen Sie dazu auch: Analysten sehen schwarz: Meiden Sie jetzt diese 16 deutschen Aktien

Wie entsteht das Konsensrating?

Die Aktien sind von der Bestbewertung zur schlechtesten Bewertung geordnet. Für eine Kaufempfehlung gibt es 5 Punkte. Für ein Halten 3 Punkte und für eine Verkaufsempfehlung nur einen Punkt. Addiert man diese Bewertungen auf und teilt sie durch die Anzahl der Bewertungen, so erhält man am Ende das Konsensrating. Je höher diese Zahl, desto besser.

Sehen Sie sich auch gerne an, wie die Analysten "unsere" Aktien für die Ewigkeit bewerten.

Und lesen Sie auch: Besser als jedes Festgeld? Die BlackRock iBonds revolutionieren den Markt