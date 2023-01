Am Donnerstagabend kann sich der Dax über der 15.000er-Marke halten. Dabei stehen die Inflation, TSMC und Volkswagen im Fokus.

Der Deutsche Leitindex ist das erste Mal seit Februar über psychologisch wichtige Hürde geklettert

Nachdem es dem DAX gestern Abend schon im nachbörslichen Handel gelungen war, kletterte er auch heute im regulären Handel über die Marke von 15.000 Punkten. Einzelheiten dazu erfahren Sie hier.

Dabei kam es am Donnerstag nach den wichtigen Inflationszahlen in den USA zu einem sehr wilden Handel.

Die Aussicht auf ein Abebben der hohen Inflation hat die Anleger an den Börsen in Europa am Donnerstag in Atem gehalten. Zwar schwächte sich die Teuerungsrate in den USA wie erwartet weiter ab, eine von Investoren erhoffte positive Überraschung in Form einer stärkeren Abschwächung blieb aber aus. Der DAX schränkte daraufhin seine Gewinne etwas ein, nachdem er am Vormittag erstmals seit Februar 2022 die psychologisch wichtige 15.000-Punkte-Marke übersprungen hatte, und notierte am Nachmittag 0,5 Prozent höher bei 15.025 Punkten. Sein europäisches Pendant EuroStoxx gewann genauso viel auf 4118 Stellen.

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen in den USA fiel im Dezember auf 6,5 Prozent von 7,1 Prozent im November. Von Reuters befragte Experten hatten mit 6,5 Prozent gerechnet. "Die Marktteilnehmer haben erwartet, dass die Zahlen noch etwas besser ausfallen würden", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Die Zahl sei allerdings in jeder Hinsicht viel besser als die vorherige, und die Inflation bewege sich in die richtige Richtung, was die künftigen Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed beeinflussen dürfte. "Jetzt kommt es vor allem darauf an, wie sich die Fed-Mitglieder äußern, denn das wird die Kursentwicklung bestimmen."

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Donnerstag

Am Donnerstagabend liegen die Aktien von RWE mit einem plus von 3,14 Prozent an der Dax-Spitze. Dahinter folgen die Werte von Zalando mit plus 3,01 Prozent und Continental mit plus 2,51 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Symrise-Aktien mit minus 2,79 Prozent am meisten, gefolgt von Covestro mit minus 2,35 Prozent und Merck mit minus 2,01 Prozent.

Im Fokus standen heute zudem die Papiere von Volkswagen und Porsche, weil sie neue Verkaufszahlen meldeten.

Taiwan Semiconductor im Fokus

Die hohe Nachfrage nach hoch entwickelten Chips hat den Gewinn des taiwanischen Halbleiterherstellers TSMC im vierten Quartal angetrieben. Der Nettogewinn des wichtigen Apple -Zulieferers kletterte von Oktober bis Dezember um 78 Prozent auf 295,9 Milliarden Taiwan-Dollar (rund neun Milliarden Euro), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Von Refintiv befragte Analysten hatten mit rund 289 Taiwan-Dollar gerechnet. Der Umsatz legte im vierten Quartal um knapp 27 Prozent auf 19,93 Milliarden Dollar zu und lag damit innerhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 19,9 bis 20,7 Milliarden Dollar.

Mit Material von Reuters