Der DAX hat am Freitag nach einem lange Zeit verhaltenen Handel etwas zugelegt. Als leicht positiv wurde gewertet, dass die Wall Street nach dem Feiertag am Donnerstag mit moderaten Gewinnen in den verkürzten Handel starten dürfte. Der deutsche Leitindex stieg um 0,22 Prozent auf 19.468 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne etwas aus. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von fast ein Prozent an.

Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets schrieb zur Lage am Markt: "In diesem Jahr wird das Marktumfeld von der Währungsseite begünstigt." Die Schwäche des Euro in den vergangenen Wochen stütze den deutschen Aktienmarkt. Denn eine schwache Heimatwährung helfe den Unternehmen beim Export.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gab am Freitag um 0,12 Prozent auf 26.195,50 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich bei 4.761,68 Punkten nur wenig.

Nach der Handelspause vom Vortag wegen Thanksgiving dürften die US-Aktienmärkte am Freitag mit moderaten Gewinnen eröffnen. Allerdings schließen die Börsen wegen des langen Erntedank-Wochenendes in den USA bereits drei Stunden früher, also um 19 Uhr MEZ.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Applied Therapeutics für Aufsehen sorgen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen Zulassungsantrag des Biotech-Unternehmens für ein neues Medikament zur Behandlung der Stoffwechselstörung Galaktosämie abgelehnt. Die Papiere von brachen im vorbörslichen Handel um knapp 75 Prozent ein.

Die Titel des Bitcoin-Investors Microstrategy gewannen vorbörslich 4,1 Prozent. Grund dafür ist, dass der Bitcoin am Freitag einen neuen Anlauf auf die Rekordmarke von 100.000 US-Dollar gestartet hat. Kurz vor dem Wochenende stieg der Kurs bis auf 97.500 Dollar. Zuletzt hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung vor einer Woche ein Rekordhoch bei 99.800 Dollar erreicht.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Freitag

Zu den besten Aktien im DAX zählen am Freitag die Werte von MTU Aero Engines mit einem Plus von 3,45 Prozent, die Aktien von Airbus mit plus 0,88 Prozent und die Deutsche Bank mit plus 0,83 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Papiere von Sartorius mit minus 1,40 Prozent am stärksten vor Brenntag mit minus 1,23 Prozent und Beiersdorf mit minus 0,77 Prozent.

Aktie von Norma steigt um über 20 Prozent

Der geplante Verkauf der Wassermanagement-Sparte hat die Anleger von Norma am Freitag jubeln lassen: Die Papiere des Verbindungstechnikherstellers und Autozulieferers notierten im frühen Handel auf Xetra mehr als 20 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Vortag. Norma will sich mit dem Verkauf stärker auf die allgemeine Industrie und die Autozulieferung konzentrieren. Aus dem Handel hieß es, eine stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft werde am Markt begrüßt.

Mit dem Kurssprung zum Wochenschluss hellte sich das charttechnische Bild für die Aktien von Norma auf Tradegate deutlich auf. Die Papiere schnellten über die 50-Tage-Durchschnittslinie. Diese ist ein Indikator für den mittelfristigen Trend. Am Morgen waren aber ebenso schon erste Gewinnmitnahmen zu beobachten.



Goldman Sachs hebt Kursziel für Deutsche Telekom

Unterdessen hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für Deutsche Telekom von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Donnerstagabend vor allem an jüngste Währungsentwicklungen an.

Mit Material von dpa-AFX



Lesen Sie auch: Jetzt noch kaufen, um dabei zu sein? Auf diese ETFs setzen Anleger besonders gerne



Oder: Statistiken zeigen: So geht es jetzt nach Politik-Chaos & Co. an der Börse weiter