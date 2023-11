Die Rallye läuft. Und dies trifft auch auf die berühmten Aktien für die Ewigkeit hin. Welche Papiere jetzt das meiste Kurspotenzial haben und wie LVMH, Walmart, Microsoft, Mercedes und Nestle abschneiden. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Der Sprung an der Börse war groß: Weil die Inflation in den USA diese Woche relativ gering ausfiel, gehen Marktteilnehmer nun davon aus, dass die Zinsen definitiv nicht mehr angehoben werden und dass die FED die Zinsen im kommenden Jahr sogar vier mal senken könnte. Lesen Sie dazu auch: Der Crash ist abgesagt: Darum dürfen Anleger sich jetzt über Aktien und die Börse freuen

Natürlich steigen auch die berühmten Aktien für die Ewigkeit stark. Welches Papier da jetzt die meisten Kurschancen aufweist:

Aktien für die Ewigkeit mit bis zu 45 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg Aktien für die Ewigkeit

Die meisten Kurspotenziale bieten nun die Aktien des Gold-Unternehmens Newmont. Hier sehen Analysten ein Potenzial bis 49,57 Dollar, was rund 45 Prozent Kurschance ausmacht. Auf Platz zwei folgt dann direkt die Aktie von Mercedes-Benz. Dem deutschen Unternehmen trauen die Analysten bei Bloomberg ganze 41,7 Prozent Kurspotenzial bis auf rund 80 Euro zu.

Und auf Platz drei liegt Anglo American. Der Minenbetreiber hat ein Kurspotenzial von 24,6 Prozent und liegt damit nur knapp vor dem Luxus-Riesen LVMH. Die Franzosen bieten aktuell nämlich 23 Prozent Kurspotenzial.

Allerdings haben alle diese vier Aktien gemein, dass sie zuletzt nicht so stark performt haben. Deswegen sehen Analysten mehr Aufholpotenzial.

Doch bei den Aktien von Walmart, Microsoft und Co stimmen sowohl die vergangene Performance, als auch die Zukunftsaussichten:

Übrigens: Auf alle 30 Aktien für die Ewigkeit gleichzeitig setzen können Sie mit einem Zertifikat auf den BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index.

Microsoft, Walmart, Nestle und Co: Diese Aktien steigen schön

Grundsätzlich sollten Anleger auf diejenigen Aktien setzen, die die schönste Mischung aus Kurssteigerung und Kurspotenzial mitbringen. Denn was bringen einem Aktien mit hohen Kurschancen, wenn die Aktie fällt? Lieber also eine Aktie mit weniger Kurspotenzial, dafür aber eine sukzessiv steigende Aktie.

Solche sind auf jeden Fall Microsoft, Apple, Walmart und Co. Nestle fällt auf kurze Sicht gesehen etwas aus dem Raster, weil die Schweizer-Aktie zuletzt schon etwas gefallen war. An sich bieten die Schweizer aber laut Bloomberg 19 Prozent Kurspotenzial. Anleger legen sich die Nestle-Aktie also mal auf die Beobachten-Liste.

Besser sieht es da trotz weniger Kurspotenzial bei Walmart, Apple und Microsoft aus. Denn Walmart (6,8 Prozent Kurspotenzial) und Microsoft (10,85 Prozent) bildeten jüngst neue Rekordhochs und steigen einfach immer weiter. Anleger können die Walmart-Aktie und die Microsoft-Aktie kaufen. Noch hat die Apple-Aktie zwar kein neues Rekordhoch gebildet, doch auch das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Aktuell bietet das Papier laut Bloomberg 6,5 Prozent Kurspotenzial und Anleger können auch bei Apple zugreifen.

Und lesen Sie auch: Super-Signal für Aktien: DAX hat Tor des Schicksals überwunden – 17.700 Punkte kommen als nächstes

oder: Bis zu 16 Prozent Dividendenrendite und niedrige KGVs von 5,0 mit diesen 13 Skandinavien-Aktien

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.