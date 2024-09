US-Wahlen, Zinssenkungen, KI-Blase und geopolitische Risiken. Ist die Wirtschaftslage gerade zu unsicher, um groß in Aktien zu investieren? In den meisten Fällen ist die Antwort eindeutig.

Am Aktienmarkt geht es immer auf und ab. Vor allem in diesem Jahr scheint die Börse aber besonders volatil unterwegs zu sein. Zwischen Mitte Juli und Anfang August ist beispielsweise der amerikanische Index S&P 500 um mehr als acht Prozent gefallen, erholte sich dann, um zu Beginn des Septembers wieder um vier Prozent abzustürzen. Wankelmütige Tech-Aktien und Zinsentscheidungen haben ihre Spuren hinterlassen.

Dazu kommen geopolitische Risiken und die US-Präsidentschaftswahl im November. Und in Deutschland drückt gerade die Autobranche rund um Volkswagen, BMW und Co. auf den DAX. Für Anleger ist das alles anstrengend, unsicher und wirft die Frage auf, ob man sich an der Börse mit großen Investments gerade zurückhalten sollte.

Mit diesen Investments können Anleger auch 2024 nichts falsch machen

Trotz Höhen und Tiefen an den Börsen, für langfristig orientierte Anleger mit einem diversifizierten Portfolio gibt es eigentlich keinen schlechten Zeitpunkt. Der S&P 500 Index oder der MSCI World haben beispielsweise Anlegern über Jahrzehnte immer noch Rendite gebracht. Mit entsprechenden ETFs sind Börsianer hier gut beraten. Wer mehr auf der Suche nach profitablen Einzelaktien ist, der sollte vor allem in Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen investieren, die schon lange erfolgreich sind und das auch noch in Jahrzehnten sein werden. Eine Auswahl solcher Aktien finden Sie im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE. In dem Aktienkorb befinden sich unter anderem Disney, Allianz und Johnson & Johnson.

Wer mehr an aktuellen Trends wie Künstliche Intelligenz (KI) interessiert ist, findet bei BÖRSE ONLINE einen gleichnamigen Index, unter anderem mit Nvidia, Microsoft und Amazon. Nicht jede dieser Aktien verspricht dabei für sich Erfolg, in der Kombination investieren Anleger hier aber breit gestreut in erfolgreiche Unternehmen, bei denen sich Höhen und Tiefen der Kurse auch in unsicheren Zeiten ausgleichen können.

Wird es 2025 an den Börsen wieder ruhiger?

2024 erscheint wie ein besonders unruhiges Börsenjahr. Dass es 2025 besser wird, dafür gibt es keine Garantie. Anleger, die diversifiziert investieren, haben historisch gesehen 2024 ähnliche Voraussetzungen wie 2025. Daher bleibt auch das Risiko für kurzfristige Trader in beiden Jahren ähnlich. Wer sich nur wenige Einzelaktion anschaut und an schnellen Gewinnen interessiert ist, muss stets über die Unternehmen informiert bleiben und wird dennoch immer auch den ein oder anderen Verlierer im Portfolio haben.

Neu-Aktionäre sollten hier vorsichtig sein und nur mit Geld handeln, auf das man verzichten kann. Ohne drei bis sechs Netto-Monatsgehälter als Notgroschen sollte man an der Börse nicht ins Risiko gehen. Wer dennoch etwas mehr Spannung ins Depot bringen möchte, kann sich ebenso den Reversal Index von BÖRSE ONLINE anschauen. Hier befinden sich Aktien wie BioNTech oder Zoom, die Potenzial zum Turnaround haben. Anleger können hier auf stärkere Kursgewinne hoffen, nicht jedes Wertpapier muss aber wieder auf die Beine kommen. Immerhin sind Anleger aber auch hier diversifizierter unterwegs, als nur auf zwei bis drei Einzeltitel zu setzen. Damit kann es nämlich 2024 und 2025 schwierig werden.

