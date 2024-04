Microsoft, Tesla oder gar Nvidia – welchen Tech-Giganten trifft es? Laut einem Top-Experten für KI-Investments könnten aus den Magnificent 7 schon bald nur noch die Magnificent 5 werden. Auf welche Big Techs Anleger setzen sollten

Die Begeisterung für die Magnificent 7 Aktien, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, bleibt ungebrochen. Sie gelten als die wohl bekanntesten Aktien der Welt und waren vor allem vergangenes Jahr maßgeblich dafür verantwortlich, dass es für die großen Indizes wieder bergauf ging.

Doch können alle sieben Aktien weiterhin entsprechend liefern? Ein renommierter KI-Experte mahnt zur Vorsicht. Karen Kharmandarian ist Chairman und CIO von Thematics Asset Management, Natixis, sowie Co-Manager des Thematics AI and Robotics Fund (WKN: A2PN21). Der liegt seit der Auflage 2019 über 100 Prozent im Plus und weist ein jährliches Wachstum von über 16 Prozent auf. Wenn also jemand weiß, auf welche Aktien man beim Thema KI setzen sollte, dann ist es Kharmandarian.

Fan der Tech-Giganten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Tech-Giganten Index von BÖRSE ONLINE

Experte: Darum könnten aus den Magnificent 7 nur noch 5 Aktien werden

„Letztes Jahr hatten alle Sieben eine starke Performance – dieses Jahr sehen wir jedoch eine gewisse Divergenz.“, erklärt Kharmandarian gegenüber BÖRSE ONLINE. „Apple etwa befindet sich strategisch an einem interessanten Punkt. Ihr Projekt für autonomes Fahren, in das bereits Milliarden flossen, scheinen sie aufgegeben zu haben. Das könnte klug sein, besonders da sie etwas spät im Bereich KI aktiv geworden sind. Apple bemüht sich, hier aufzuholen, und hat dazu Partnerschaften mit verschiedenen Akteuren geschmiedet. Die Frage ist jedoch, ob Apples derzeitige Marktkapitalisierung und Bewertungsmultiplikatoren, die es eher als ein Unternehmen der Unterhaltungselektronik kennzeichnen, gerechtfertigt sind. Die Investoren beginnen das in Frage zu stellen, was teilweise erklären könnte, warum Apple dieses Jahr nicht so gut abschneidet.“

Doch nicht nur für Apple ist Kharmandarian hinsichtlich der Magnificent 7 skeptisch. Auch bei Elon Musks Tesla Konzern hat der Experte Einwände: „Tesla steht ebenfalls vor Herausforderungen, einschließlich einer abnehmenden Akzeptanz von E-Autos in den USA, was sich negativ auf die Profitabilität und die Aktienperformance auswirkt. Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass aus den "Magnificent 7" möglicherweise bald die Magnificent 5 werden.“

Lobende Worte findet er hingegen für Zuckerbergs Meta-Konzern und Amazon: „Meta hat beim Aufholen im KI-Bereich durch eine offene Strategie einen hervorragenden Job gemacht. Bei Amazon ist es nicht nur das grundlegende Geschäft mit den Privatkunden, sondern mit Amazon Web Services vor allem das skalierbare Cloud-Computing-Geschäft, das als profitabler Motor des Unternehmens gilt.“

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Amazon, Alphabet (C), Tesla.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Nvidia.