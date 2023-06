Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung in den USA startete der DAX am Morgen zunächst schwächer. Doch im Laufe des Vormittags schwingt er sich zu neuem Rekordhoch auf. Zudem stehen die Aktien von TUI, Daimler Truck und Vonovia im Fokus.

Zinsentscheid der Fed im Fokus

Die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank lässt die DAX-Anleger neue Rekorde jagen. Der deutsche Leitindex sprang am Mittwoch in der Spitze um 0,7 Prozent auf ein Allzeithoch von 16.336,27 Punkten. Der EuroStoxx50 legte um 0,7 Prozent auf 4378 Zähler zu. An der Wall Street zeichnete sich am Nachmittag ebenfalls eine höhere Eröffnung ab. Nach dem überraschend deutlichen Rückgang der US-Inflation rechneten Börsianer fest damit, dass die US-Notenbank die Zinsen am Abend in der Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent belassen wird. Auch die Erzeugerpreise stiegen im Mai deutlich langsamer. "Die Inflation in den USA kühlt sich weiter ab und macht damit den Weg frei für die erste Pause nach 15 Monaten Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve", fasste Konstantin Oldenburger, Marktanalyst von CMC Markets, zusammen. Das treibe die Aktienmärkte an.

Allerdings rechnet die Mehrheit der Marktteilnehmer nicht mit dauerhauft stagnierenden Zinssätzen. Entsprechend kam bei den Investoren keine allzu große Euphorie auf: das Dax-Plus schmolz am Nachmittag auf noch 0,4 Prozent zusammen. An den Terminmärkten sehen Börsianer momentan eine 63-prozentige Chance, dass die Straffungen bereits im Juli wieder weitergehen. Die Rally an den Aktienmärkten komme vielen Anlegern vor, wie ein schlechter Film, sagte Oldenburger. "Das Motto an der Börse lautet derzeit scheinbar, hoffen auf das Beste und vorbereiten auf das Schlimmste."

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Mittwoch: Vonovia, Daimler Truck und Co

Am Mittwochnachmittag befindet sich die Aktie von Zalando mit plus 4,06 Prozent an der DAX-Spitze. Dahinter folgen Vonovia mit plus 3,56 Prozent und Daimler Truck mit plus 1,89 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Papiere von Henkel (minus 1,17 Prozent), Siemens Healtineers (minus 0,98 Prozent) und MTU (minus 1,26 Prozent) am meisten.

Wall Street vor Fed-Sitzung heute Abend im Fokus

Bevor die Fed heute Abend um 20 Uhr ihre nächste Zins-Entscheidung kundtut, steht die Wall Street im Fokus:

Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der Notenbank Fed haben sich die Anleger an der Wall Street nur wenig getraut. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Mittwoch 0,3 Prozent tiefer bei 34.108 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq notierten je 0,2 Prozent im Plus bei 4376 und 13.591 Punkten.

Nach dem überraschend deutlichen Rückgang der US-Inflation rechneten Börsianer fest damit, dass die US-Notenbank die Zinsen am Abend (MESZ) in der Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent belassen wird. Auch die Erzeugerpreise stiegen im Mai deutlich langsamer. "Ob dies das Ende der Zinserhöhungen für diesen Zyklus ist oder nicht, wissen wir noch nicht und auch die Fed weiß es nicht", sagte Brad Bernstein, Geschäftsführer von UBS Wealth Management. "Ich denke, sie werden heute eine sogenannte restriktive Pause einlegen, in der sie über ihre Inflationssorgen sprechen, aber gleichzeitig die Zinsen nicht erhöhen."

Der neue Spezialchip für Künstliche Intelligenz (KI) von AMD sorgte für Fantasie bei Anlegern. Die Aktien des US-Halbleiterkonzerns stiegen um 1,3 Prozent. Ein Manager der Amazon-Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass AWS den Einsatz des KI-Chips von AMD erwäge.

TUI mit starker Sommersaison

Zudem steht der Reiseveranstalter TUI heute im Fokus. Die Sommersaison könnte den Hannoveranern einiges mehr als zunächst erwartet in die Kassen spülen. Einige Experten gehen sogar von einem Buchungsvolumen über dem Niveau von 2019 aus. Dabei kann die TUI-Aktie heute um rund 3 Prozent zulegen.

(Mit Material von Reuters)

Lesen Sie auch:

KI-Verordnung der EU – Das bedeutet sie für Nvidia, Palantir & Co.