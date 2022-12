Nach einem durchwachsenen Wochenstart ist der Dax auch am Dienstag wieder etwas schwächer. Dabei nähert er sich einer wichtigen Marke. Am Nachmittag sackt der Dax dann deutlich weg. Was Anleger dazu wissen müssen.

Wieder hochkochende Zinssorgen haben die europäischen Aktienmärkte fest im Griff. Am Montag hatte der Dax rund 0,6 Prozent schwächer bei rund 14.440 Punkten geschlossen. Am Dienstag wird er etwas niedriger bei 14.430 Punkten erwartet. Am Mittag steht der Dax dann nur noch knapp über 14.400 Punkten. Diese Marke ist kritisch, weil sie ein wichtiges Fibonacci-Level darstellt und es den Index einiges an Kraft und Zeit gekostet hat, dieses Level zu überwinden. Sollte der Dax darunterfallen, wäre das nicht so schön.

Die US-Börsen eröffneten leicht schwächer. "Wir hatten eine beruhigende Tendenz - eine Straffung der Geldpolitik, die zu einer Verlangsamung des Wachstums und damit zu einer langsameren Inflation führte. Und dann bekamen wir die zwei wichtigen Konjunkturdaten, die in die andere Richtung gingen und diese Tendenz infrage stellten", sagte Samy Chaar, Chefökonom bei der Schweizer Privatbank Lombard Odier.

Zuletzt hatte ein überraschend starkes Wachstum des US-Dienstleistungssektors die Zinssorgen der Anleger verschärft. Bereits am Freitag versetzten unerwartet robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA Spekulationen einen Dämpfer, die US-Notenbank könnte angesichts der jüngsten Anzeichen einer nachlassenden Inflation Tempo und Intensität ihrer Zinserhöhungen verringern. Auch die EZB wird die Zinsen laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane noch mehrfach anheben müssen, auch wenn die Inflation ihren Höhepunkt fast erreicht haben dürfte.

Gut zwei Monate nach dem Börsengang zieht der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG in den Leitindex Dax ein. Die Aktie der Volkswagen-Tochter ersetzt dort zum 19. Dezember die Papiere des fränkischen Sportartikelkonzerns Puma, der in den Nebenwerteindex MDax absteigt, wie die Deutsche Börse am Montagabend mitteilte.

Dax-Gewinner und Dax-Verlierer am Dienstag

Am Dienstag zeigen sich nur wenige Aktien im Dax stark. Am meisten zugewinnen am frühen Abend können die Papiere von RWE mit plus 1,87 Prozent, gefolgt von Hannover Rück mit plus 0,82 Prozent und Zalando mit plus 0,71 Prozent.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Papiere von Fresenius Medical Care mit 3,84 Prozent deutlich - und das ist der Grund dafür. Außerdem sind Siemens Healthineers mit minus 3,54 Prozent schwächer und Sartorius mit minus 3,15 Prozent.

Mit Material von Reuters