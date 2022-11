Während der Dax im Jahr 2022 mit rund 15 Prozent im Minus notiert, gibt es 9 Dax-Aktien, die sogar seit Beginn des Jahres gestiegen sind. Und wir verraten, welche dieser Aktien ihre Rally jetzt und in 2023 fortsetzen können.

Die Liste der Dax-Aktien, welche in diesem Jahr im Plus sind, ist nicht lang. Lediglich die Deutsche Telekom mit 20,3 Prozent und Bayer mit 14,64 Prozent befinden sich deutlich im Plus und konnten den Dax kräftig schlagen.

Doch auch RWE (+9,3 Prozent), Deutsche Börse (7,9 Prozent), Beiersdorf (6,75 Prozent), Munich Re (4,5 Prozent), MTU Aero Engine (2,3 Prozent), Airbus (2,1 Prozent) und Linde (1,6 Prozent), liegen seit Anfang des Jahres im Plus. Doch nicht bei allen diesen Aktien zeigt auch der momentane Trend nach oben.

Deswegen haben wir uns die besten Dax-Aktien des Jahres angeschaut und verraten, welche von diesen auch in Zukunft gut performen dürften.

Deutsche Telekom-Aktie

Bei der Deutschen Telekom-Aktie sieht alles gut aus. Nicht nur ist sie die bislang beste Aktie des Dax in 2022. Auch der aktuelle Trend und die fundamentalen Daten sehen gut aus. Mit einem KGV von 13,3 und einer Dividendenrendite von 3,64 Prozent ist die Telekom gut bewertet und konnte soeben ein neues Hoch bilden. Der Aufwärtstrend ist damit voll intakt und das Momentum ist auf der Seite der Bonner.

Munich Re-Aktie

Auch die Aktie des Rückversicherers Munich Re befindet sich in einem Aufwärtstrend. Die Aktie bildete einen schönen Boden und damit eine Umkehrformation aus und steht kurz davor, ein neues Hoch zu bilden. Mit einem KGV von 9,5 und einer Dividendenrendite von 5,27 Prozent ist die Munich Re-Aktie sogar noch attraktiver bewertet als die Telekom.

Airbus-Aktie

Überraschenderweise weist auch Airbus ein positives Jahr und einen erfreulichen Trend auf. Den Flugzeugbauer hat man dabei gar nicht immer so auf dem Schirm, doch zuletzt ging es rasant nach oben, wie der Chart zeigt. Das Momentum hat die Airbus-Aktie also ganz eindeutig auf ihrer Seite. Dabei raten aktuell auch alle 18 Analysten zum Kaufen der Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von 149 Euro, was ein Kurspotenzial von 30 Prozent bedeutet.

Linde-Aktie

Auch wenn die Linde-Aktie den Dax wohl bald verlässt (mehr Infos dazu hier) zählt sie aktuell noch zu den besten Dax-Aktien. Und sie ist gut in Form. Das Papier ist kurz davor, ein neues Hoch zu bilden und den Aufwärtstrend damit endgültig fortzusetzen. Aber mit einem KGV von 24 ist der Spezial-Gase-Hersteller nicht ganz günstig. Anleger achten darauf.