Morningstars Analysten bevorzugen diese sieben Aktien gegenüber Nvidia, Apple und Meta. Von Valentin Redl

Technologieaktien, wie Apple, Meta, Microsoft und vor allem Nvidia, haben seit Anfang 2023 eine ordentliche Rallye hingelegt. Viele Anleger konnten sich über massive Gewinne freuen und haben nun genau diese Aktien in ihrem Portfolio. Doch stellt sich jetzt die Frage, ob diese Aktien mit teilweise absurden Kurs-Gewinn Verhältnis (KGV) jetzt nicht überbewertet sind und man sich besser von ihnen trennt. Abschied kann schwerfallen und es liegt in der Natur des Menschen Gründe zu finden das Ganze hinauszuzögern. Doch gerade, wenn sich möglicherweise eine Korrektur anbahnt, gilt es sich von Sentimentalitäten zu verabschieden und einen Verkauf in die Wege zu leiten. Und der beginnt bei der Suche nach dem Nachfolger.

Morningstar empfiehlt diese Alternativen

Hier kommt Morningstar ins Spiel; deren Analysten haben sieben Unternehmen herausgesucht die fair bewertet sind und in die nähere Auswahl gefasst werden sollten: der Anbieter von Testsystemen für Chips Teradyne scheint die bessere Alternative zu Nvidia, das zurzeit mit einem absurden KGV von 242 bewertet wird.

Als Alternative für die Aktie Meta, der Konzern hinter Facebook, empfiehlt Morningstar das Social Media Unternehmen Pinterest.

Mit Alphabet ist dennoch einer der Big Player im Technologiesektor auch in der Morningstar Auswahl vorhanden.

Außerdem geben die Analysten von Morningstar an, Namen wie: IT-Diensleister Cognizant Technology, Kreuzfahrtanbieter Carnival, Dover und General Motors aufgrund hervorragender Bewertung in Betracht zu ziehen. Die Unternehmen wurden sorgsam nach Branche und Marktkapitalisierung möglichst nah zu den überbewerteten Unternehmen aufgespürt, damit ihr Portfolio ähnlich diversifiziert ist wie davor.

Lesen Sie hier die Einzelheiten von Morningstar.

Und lesen Sie auch: Morningstar empfiehlt diese 5 unterbewerteten Aktien, die ihre Dividenden zuletzt um bis zu 17 Prozent erhöhten

Oder: Kostenfalle Kreditkarte: Darauf gilt es jetzt zu achten - plus: Die besten kostenlosen Kreditkarten