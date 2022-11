Im Dax befinden sich 40 Aktien. Doch es gibt einige wenige, die darüber entscheiden, ob der Dax steigt oder fällt. Doch wie ist das möglich? Und um welche Aktien handelt es sich?

Linde, SAP, Telekom und Siemens - so heißen die Schwergewichte des Dax. Denn alleine diese 4 Aktien machen bereits 30 Prozent des Dax aus. Alleine die Linde-Aktie steht für ziemlich genau 10 Prozent des Dax. Bedeutet: Steigt oder fällt Linde um nur 1 Prozent, so bewegt sich der Dax nur wegen dieser einen aus 40 Aktien bereits um 0,1 Prozent.

Das schafft Abhängigkeiten. Denn man denkt: 40 Aktien entscheiden über die Performance des Dax. Und am Ende stimmt das auch. Doch etwa die Hälfte der Aktien macht 80 Prozent der Performance aus. Die anderen 20 Aktien bestimmen nur noch über die restlichen 20 Prozent. Die aktuelle Gewichtung des Dax finden Sie in der folgenden Tabelle.

Diese Aktien entscheiden, ob der Dax steigt oder fällt

Dax-Gewichtung

Neben Linde, SAP, Deutsche Telekom und Siemens sind auch die Aktien von Airbus, Volkswagen, Allianz, Merck, Mercedes Benz und Bayer die Dax-Aktien, die den Index bewegen. Denn diese Top 10 Aktien stehen für 58 Prozent der Index-Gewichtung. Deswegen bewegen diese Aktien den Dax deutlich mehr als die restlichen 30.

An sich ist das nicht schlimm. Denn dies ist bei vielen Indizes so, die nach Marktkapitalisierung gehen: Die Aktien, die wertvoll sind, beeinflussen den Index am meisten. Läuft es aber mal nicht so gut bei einer dieser großen Aktien, so dürfte auch der Dax darunter leiden.

Anleger, die auf den gesamten Dax und nicht auf Einzelaktien setzen wollen, die können sich iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) oder den Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF anschauen.