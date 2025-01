Die Analysten von Goldman Sachs haben in einer kürzlich veröffentlichten Studie offenbart, dass dies ein mögliches Warnsignal für Tech-Aktien und ihre Investoren ist. Ist es jetzt Zeit, gut gelaufene Papiere wie die Magnificent Seven rund um Nvidia zu verkaufen?

2024 waren es erneut die Technologieaktien und allen voran Nvidia, die für steigende Kurse an den amerikanischen Börsen gesorgt haben. Denn rechnet man die Magnificent Seven aus dem S&P500, hätte der Index statt 23,3 Prozent an Rendite lediglich 6,4 Prozent eingefahren.

Doch inzwischen sind die Bewertungen dieser Top-Aktien massiv angewachsen, und Goldman Sachs sieht in Europa ein klares Warnsignal für ihre weitere Performance.

Goldman Sachs sieht Warnsignal für Tech-Aktien

Denn in Europa haben sich zuletzt die Treiber des Aktienmarktes, die sogenannten GRANOLAS, deutlich von ihrer allgemeinen Outperformance des Marktes entfernt und die Börsen weitaus weniger getragen. So performten die Titel 2024 konkret:

Novo Nordisk - Performance 1 Jahr: -19,51 Prozent

LVMH - Performance 1 Jahr: -13,91 Prozent

ASML - Performance 1 Jahr: +3,21 Prozent

SAP - Performance 1 Jahr: +66,16 Prozent

Hermès - Performance 1 Jahr: +29,84 Prozent

Accenture - Performance 1 Jahr: +5,11 Prozent

L’Oreal S.A. - Performance 1 Jahr: -29,3 Prozent

Goldman Sachs Performance GRANOLAS vs. MAG7

Ein ähnliches Schicksal könnte 2025 und 2026 laut Goldman Sachs auch den Magnificent Seven drohen. So schrieb Stratege Peter Oppenheimer von der Investmentbank: „Während beispielsweise die ‚Glorreichen Sieben‘ im Jahr 2024 voraussichtlich ein Gewinnwachstum von 33 Prozent erzielen werden, wird für den Rest des S&P 500 nur ein Wachstum von 3 Prozent erwartet. In den Jahren 2025 und 2026 dürfte sich diese Lücke dramatisch verringern.”

Ist es jetzt Zeit, Tech-Aktien zu verkaufen?

Angesichts dieser Entwicklung rät Goldman zwar nicht zu einem Verkauf von Magnificent Seven-Aktien, allerdings zu einer breiteren Diversifikation mit Blick auf die hohen Bewertungen und Klumpenrisiken.

