Diese 10 Aktien aus dem MSCI World-Index bieten alle ein niedriges KGV und eine gleichzeitig hohe Dividende. Es sind sogar bis zu 7,10 Prozent Dividendenrendite möglich und die KGVs sind teilweise unter 9. Welche unterbewerteten Aktien aus dem MSCI World jetzt zum Kauf einladen.

Sie sind die wichtigsten und einflussreichsten Aktien der Welt: Wir haben die 50 größten und wertvollsten Aktien aus dem MSCI World Index nach ihrem Kurs-Gewinn-Verhältnis und der Dividendenrendite durchsucht. Heraus kam eine Liste bestehend aus zehn Schwergewichten, die gleichzeitig ein niedriges KGV und eine hohe Dividende bieten. Dabei sind hier auch Aktien sowohl für ETF-Anleger, als auch für alle anderen Investoren dabei. Denn der MSCI World Index erfreut sich zwar vor allem bei ETF-Anlegernsehr großer Beliebtheit. Doch auch wer Einzelaktien sucht, der kann hier fündig werden. Denn die 50 nach Marktkapitalisierung größten Werte aus dem MSCI World sind sehr stabil und verlässlich. Und die folgenden zehn Werte bieten unserer Meinung nach die beste Kombination:

10 MSCI World Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Aktie KGV 2024 Dividendenrendite 2024 Verizon 8,1 7,10% Shell 6,1 4,59% Novartis 11,7 4,37% Pfizer 10,7 4,23% Chevron 10,8 3,98% Abbvie 14,4 3,94% Roche 12,3 3,84% Bank of America 7,8 3,64% Exxon Mobil 10,9 3,58% JP Morgan 9,6 3,38%

Grundsätzlich lassen sich unter den Top-Positionen nicht so viele sehr günstige Werte finden. Woran liegt das? In den MSCI World kommen ja die wertvollsten Unternehmen der Welt. Diese sind also eher teurer und nicht klassisch unterbewertet. Schaut man sich dann noch die 50 größten Aktien daraus an, so wie wir es gemacht haben, sucht man ja nochmal die teuren von den teuren aus. Und dennoch lassen sich sehr gute Bewertungen finde:

So weist das Telekommunikations-Unternehmen Verizon aktuell die beste Bewertung mit einem KGV von 8,1 für 2024 und einer Dividendenrendite von 7,10 Prozent auf. Mit größerem Abstand kommt dahinter Shell. Der Öl-Konzern hat zwar ein sehr günstiges KGV von 6,1, doch die Dividendenrendite von 4,59 Prozent fällt bei dieser MSCI World-Aktie deutlich geringer aus. Auf den dritten Rang schaffte es der Schweizer Pharma-Konzern Novartis mit einem KGV von 11,7 und einer Dividendenrendite von 4,37 Prozent.

Doch auch diese MSCI World-Aktie können überzeugen:

Gute Aktien im MSCI World Index

Zum Vergleich: Der gesamte MSCI World Index hat momentan ein KGV von fast 17 und eine Dividendenrendite von 1,8 Prozent. Diese Bewertung erhalten alle Anleger, die auf einen MSCI World ETF setzen. Und diese Bewertung ist keinesfalls schlecht.

Doch in diesem Zusammenhang erscheinen unsere 10 MSCI World Aktien mit niedrigen KGVs und hohen Dividenden sehr gut bewertet. So können sich auch die weiteren Pharma-Aktien Pfizer, Abbvie und Roche hervortun, aber auch die Banken Bank of America und JP Morgan weisen mit Dividendenrenditen von mehr als drei Prozent gute Bewertungen auf. Auch die Öl-Aktien Chevron und Exxon komplettieren das Feld mit KGVs von knapp unter 11.

