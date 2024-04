Wie würden die Magnificent 7 Aktien wie Nvidia, Amazon, Microsoft & Co. aussehen, wenn sie Menschen wären? Eine künstliche Intelligenz hat jetzt Fotos mit verblüffenden Ergebnissen erstellt

Sie sind die wohl mächtigsten und berühmtesten Unternehmen der Welt: die Tech-Giganten der Magnificent 7 Aktien. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla veränderten mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Welt.

Kein Wunder also, dass ihre Aktien Anlegern bereits sagenhafte Kursgewinne brachten und die Unternehmen so gut wie jeden Tag in den Schlagzeilen landen. Das Besondere: Obwohl es sich bei allen sieben um Tech-Unternehmen handelt, so unterscheiden sie sich in ihren Geschäftsmodellen und Charakteristiken doch maßgeblich.

So gilt Tesla etwa als besonders risikoreich und disruptiv, Apple als innovativer Visionär und Microsoft zeichnet sich trotz Tech-Branche besonders durch seine Bodenständigkeit aus.

Künstliche Intelligenz erstellt Fotos: So würden Tech-Unternehmen wie Nvidia oder Tesla aussehen, wenn sie ein Mensch wären

Wir haben uns daher gefragt: Wie würden die sieben Tech-Giganten, die alle ganz unterschiedlich sind und somit auch für verschiedene Anleger in Frage kommen, eigentlich als Menschen aussehen?

Wir haben hierfür die künstliche Intelligenz (KI) ChatGPT in der Premium-Version genutzt und baten sie, uns die jeweiligen Bilder zu erstellen. Dazu lieferte der Chatbot auch noch gleich die jeweilige Erklärung, was er sich zur Gestaltung gedacht hat.

Apple als Mensch

Apple

ChatGPT: Hier ist das Bild, das die ikonische Marke Apple in Form eines Menschen darstellt, der die Merkmale Innovation, Eleganz und Premiumqualität widerspiegelt.

Amazon als Mensch

Amazon

ChatGPT: Hier ist das Bild, das die globale Marke Amazon als Mensch verkörpert und Eigenschaften wie Dynamik, Einfallsreichtum und Allgegenwärtigkeit zeigt.

Alphabet als Mensch

Alphabet

ChatGPT: Hier ist das Bild, das Alphabet Inc. visualisiert, die Muttergesellschaft von Google, in Gestalt eines Menschen. Diese Darstellung verkörpert die Qualitäten des Unternehmens: Innovation, weitreichende Vision und Führungsrolle im Technologiebereich.

Und wie würde die Google-Suchmaschine selbst aussehen?

Google als Mensch

Google

ChatGPT: Hier ist das Bild, das den Suchmaschinenriesen Google als Mensch verkörpert, der Zugänglichkeit, Wissen und Innovationsgeist verkörpert.

Meta als Mensch

Meta

ChatGPT: Hier ist ein neues Bild, das das Unternehmen Meta in Menschengestalt visualisiert und seinen Fokus auf immersive Erlebnisse, Konnektivität und die Zukunft der sozialen Interaktion zeigt.

Microsoft als Mensch

Microsoft

ChatGPT: Hier ist ein Bild, das Microsoft in Menschengestalt visualisiert und die Kernwerte des Unternehmens - Innovation, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung - vor einem Hintergrund darstellt, der subtil auf das Microsoft-Produktökosystem anspielt.

Nvidia als Mensch

Nvidia

ChatGPT: Hier sind zwei Bilder, die Nvidia, das für seine Arbeit im Bereich der Grafikprozessoren und der künstlichen Intelligenz bekannt ist, in Form eines Menschen darstellen. Diese Darstellungen fangen die Essenz von Innovation, Leistung und der zukunftsweisenden Vision ein, die Nvidia in der Tech-Branche auszeichnet.

Tesla als Mensch

Tesla

ChatGPT: Hier ist eine Visualisierung, wie Tesla aussehen könnte, wenn es als Mensch personifiziert wäre. Diese Darstellung fängt die Essenz von Spitzentechnologie, umweltbewusstem Luxus und der zukunftsorientierten Vision ein, die Tesla repräsentiert, dargestellt durch die Kleidung, Haltung und das gesamte Erscheinungsbild der Personifikation.

