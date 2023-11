Welche Aktien aus DAX, TecDAX, MDAX und SDAX haben jetzt das stärkste Momentum. Neben Vonovia und der Deutschen Telekom haben wir die aktuell besten Werte gefunden. Welche Aktien sich für Anleger jetzt lohnen.

An der Börse läuft es insgesamt wieder. Doch das ist längst nicht bei jeder Einzel-Aktie der Fall. Für Anleger kommt es nun darauf an, die Aktien mit dem besten Momentum zu finden. Bedeutet: Welche Papiere aus DAX, TecDAX, MDAX und SDAX liefen schon in den letzten Wochen gut und konnten jetzt nochmal beschleunigen? Wir haben die Auswertung gemacht:

Vonovia, Deutsche Telekom und Rheinmetall mit Mega-Momentum im DAX

In den vergangenen 3 Monaten performte die Vonovia-Aktie am besten im DAX. Um 21,47 Prozent legte das Immobilien-Unternehmen zu. Vor allem die nicht weiter steigenden Zinsen und die Hoffnung auf Zinssenkungen halfen dem Wert, der vorher wegen der Zinsen stark verloren hatte. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Vonovia-Aktie aktuell zum Kauf mit einem Kursziel von 29 Euro.

Dahinter performte auch die Aktie der Deutsche Telekom gut. Um 12,85 Prozent ging es in den vergangenen 3 Monaten rauf. Nun bildet sich zudem ein Goldenes Kreuz bei der Deutsche Telekom-Aktie, weil die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben schneidet. Anleger steigen ein und BÖRSE ONLINE sieht das Kursziel bei 26 Euro.

Und auch Rheinmetall kann weiter auf einen stabilen Kursverlauf setzen. Die Aktie des Rüstungsunternehmens klettert immer weiter nach oben. In den vergangenen drei Monaten waren es auch schon wieder 10,76 Prozent. BÖRSE ONLINE rät bei der Rheinmetall-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 330 Euro.

Doch welche deutsche Nebenwerte-Aktien haben aktuell ebenfalls ein Mega-Momentum?

Deutsche Nebenwerte-Aktien mit Momentum

Auch im TecDAX, MDAX und SDAX finden Anleger spannende Aktien mit Momentum.

So perfomen die Aktien von Telefonica Deutschland in den vergangenen 3 Monaten mit 37,65 Prozent sehr stark. Auch die SDAX-Aktie Aroundtown konnte zulegen. Bei der angeschlagenen Immobilien-Aktie sind es sogar 52,20 Prozent Kurszuwachs. Seit Sommer konnte die Aroundtown-Aktie einen schönen neuen Aufwärtstrend ausbilden.

Ebenfalls gut sieht es bei den TecDAX-Werten von Nemetschek und Freenet aus. Auch die Nemetschek-Aktie konnte die Korrektur beendet und weist aktuell ein starkes Momentum auf. Das Kursziel von 75 Euro von BÖRSE ONLINE wurde jüngst erreicht. Anleger schauen nun, wie es weitergeht und verhalten sich abwartend. Bei der Freenet-Aktie gibt es aber bis zu unserem Kursziel von 30 Euro noch einiges an Platz nach oben.

Zudem können Anleger bei den deutschen Momentum-Aktien auch einen Blick auf Drägerwerk und GFT werfen. Denn das Medizintechnik-Unternehmen hat noch einiges aufzuholen und rast momentan im Chart nach oben. BÖRSE ONLINE rät bei der Drägerwerk-Aktie aktuell zum Kauf mit einem Kursziel von 75 Euro.

Zudem gibt es auch beim IT-Unternehmen GFT noch viel Potenzial. Noch befindet sich die GFT-Aktie in einem Abwärtstrend, doch die letzte Reaktion der Aktie war stark. BÖRSE ONLINE rät auch hier zum Kauf mit einem Kursziel von 40 Euro.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.