Die Aktien-Experten von Morningstar haben 10 Aktien ausgemacht, die zu den größten der Welt gehören und die aktuell unterbewertet sind. Teils gibt es zudem noch sehr schöne Dividenden. Auf welche Aktien Anleger jetzt setzen sollten.

Morningstar hat in der jüngsten Analyse nach Aktien gesucht, die über 100 Milliarden Dollar Börsenwert aufweisen und welche unterbewertet sind - sprich, sie müssen mindestens 10 Prozent unter dem fairen Wert der Morningstar-Analysten notieren. Zudem zeigte sich, dass viele dieser Aktien auch noch schöne Dividenden bezahlen. Und diese Aktien fand Morningstar:

Morningstar verrät: Diese 10 Blue-Chip-Aktien sind unterbewertet

1. Roche

2. Pfizer

3. Anheuser-Busch InBev

4. Comcast

5. Nike

6. Sanofi

7. Nestle

8. Starbucks

9. Toronto-Dominion Bank

10. Unilever

Unterbewertete Aktien mit schönen Dividenden

Dabei zeigt die Auflistung, dass es dieses Mal bei Morningstar nicht nur um US-Aktien geht. Denn mit Sanofi, Nestle, Anheuser-Busch, Roche und Unilever befinden sich auch 5 europäische Aktien in der Auflistung.

So schreibt Morningstar etwa zur Sanofi-Aktie, welche eine schöne Dividendenrendite von 4,08 Prozent bietet: "Sanofi ist der dritte und letzte Arzneimittelhersteller auf unserer Liste der zu kaufenden Blue-Chip-Aktien. Das breite Angebot an Markenmedikamenten und Impfstoffen sowie die robuste Pipeline von Sanofi sorgen für starke Cashflows und einen großen wirtschaftlichen Vorsprung. Das Wachstum bestehender Produkte und die Einführung neuer Produkte sollten dazu beitragen, bevorstehende Patentverluste auszugleichen, sagt Conover von Morningstar." Den fairen Wert der Aktie sieht Morningstar bei 61 Dollar. Bedeutet: Aktuell gibt es bei der unterbewerteten Aktie laut Morningstar noch rund 25 Prozent Kurspotenzial.

Ebenfalls große Stücke halten die Analysten von Morningstar auf die Starbucks-Aktie: "Die laufenden Investitionen von Starbucks in sein Treueprogramm mit rund 34 Millionen aktiven Nutzern in den USA finden eindeutig Anklang bei einer Zielgruppe, die zunehmend aufgeschlossener gegenüber digitalen Bestellungen geworden ist: 59 % des US-Bestellvolumens werden mittlerweile von Teilnehmern des Treueprogramms generiert. Die Starbucks-Aktie wird mit einem Abschlag von 15 % auf unseren geschätzten fairen Wert von 105 US-Dollar pro Aktie gehandelt." Zudem zahlt Starbucks eine Dividendenrendite von 2,48 Prozent und Morningstar hebt hervor, dass Starbucks die Preise in jedem der vergangenen 5 Jahre in den USA um jeweils 8 Prozent steigern konnte. Damit gibt es eine gewisse Preissetzungsmacht.

Anleger sehen also, dass es aktuell einige unterbewertete Blue-Chip-Aktien mit hohen Dividenden gibt. Und wenn Sie sich fragen, wie es aktuell an den Börsen weitergeht, und ob jetzt schon ein guter Zeitpunkt zum Kauf ist oder Sie besser noch warten sollten, dann schauen Sie jetzt unser neuestes Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Knallt es im Mai beim MSCI World? Doch darum lassen sich ETF-Anleger jetzt nicht beeinflussen