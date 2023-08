Der DAX und die Börsen gaben in der vergangenen Woche deutlich nach. Deswegen gibt es jetzt auch wieder bis zu 47 Prozent Kurspotenzial für DAX-Aktien. Dieses sehen die Analysten jetzt bei Volkswagen, Vonovia, Infineon, Deutsche Bank, Commerzbank und Co. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bis zu 47 Prozent Kurspotenzial mit diesen DAX-Aktien

Wieder neu auf Platz eins befindet sich laut den Analysten bei Bloomberg die Vonovia-Aktie mit 46,53 Prozent Kurspotenzial (Vorwoche: 41,04 Prozent) Das durchschnittliche Kursziel sank gegenüber der Vorwoche von 29,53 Euro auf 29,04 Euro. Zuletzt hatten vor allem schlechtere Quartalszahlen belastet. Lesen Sie dazu auch: Vonovia Aktie: Treiben die Quartalszahlen die Trendwende voran?



Von Platz 1 auf 2 abgerutscht ist die Volkswagen-Aktie. Bei Volkswagen sinkt das Kursziel zwar von 172,03 Euro auf 171,71 Euro, doch das Kurspotenzial erhöht sich von 43,96 Prozent leicht auf 44,32 Prozent. Dies hat auch damit zu tun, dass die Volkswagen-Aktie nicht so gut auf durchwachsenen Quartalszahlen der Vorwoche reagiert hat. Anleger warten weiter ab, bis die Aktie die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie erfolgreich überwinden und halten konnte.

Neu auf Platz 3 (Vorwoche noch Platz 12) befindet sich die Chip-Aktie von Infineon. Das Kursziel liegt bei 47,53 Euro (47,93 Euro), doch weil die Infineon-Aktie nach Quartalszahlen so stark eingebrochen war, erhöhte sich das Kursziel von 25,19 Prozent auf neu 37,89 Prozent. Hier sollten Anleger bei der Infineon-Aktie aber Vorsicht walten lassen. Es haben noch nicht alle Analysten ihre Kursziele angepasst, sodass das Kurspotenzial noch nach unten sinken könnte. Und lesen Sie zu Infineon auch: Chip-Aktie Infineon stürzt ans DAX-Ende – sind AMD, Intel oder Qualcomm aussichtsreicher?

Vonovia, Volkswagen, Infineon, Deutsche Bank, Commerzbank und Co. mit hohen Kurszielen

DAX Kurspotenziale

Nach dem fünften Platz in der Vorwoche, rutschte die Bayer-Aktie nach Kurspotenzial gewertet auf Rang 7 ab. Der Grund dafür ist vor Allem, dass sich die Bayer-Aktie in dieser Woche verhältnismäßig gut halten konnte, während einige andere DAX-Aktien stärker verloren. Das Kursziel stieg um 10 Cent auf 68,65 Euro laut den Analysten bei Bloomberg und das Kurspotenzial beträgt 33,15 Prozent.

Die beiden deutschen Bank, Deutsche Bank und Commerzbank konnten sich indes in der Einschätzung der Analysten verbessern. Beide Kursziele stiegen an. So bietet die Deutsche Bank nun 31,11 Prozent Kurspotenzial und die Commerzbank nach Quartalszahlen 27,42 Prozent. Bei der Commerzbank kann es aber noch zu Neueinschätzungen kommen. Lesen Sie dazu auch: Commerzbank mit kräftigem Gewinnplus – Erneut hohe Belastungen für die Aktie durch Polen-Engagement

Doch es gibt auch drei DAX-Aktien, die Anleger vielleicht besser verkaufen sollten.

Diese DAX-Aktien besser verkaufen?

Auf der anderen Seite sehen Analysten bei den Papieren von Henkel (3,72 Prozent), Adidas (0,89 Prozent) und Hannover Rück (3,47 Prozent) kaum noch Kurspotenzial. Grundsätzlich kann man in solchen Fällen über Gewinnmitnahmen und Umschichtungen nachdenken.

