Bis zu 278 Prozent Potenzial bis zum 52-Wochen-Hoch bietet eine Dax-Aktie. Doch in diesem Artikel zeigen wir nicht nur auf, welche Aktien jetzt aufholen können - wir zeigen auch, welche Dax-Aktien besonders stabil sind und Anlegern somit Sicherheit versprechen. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Dax

Denn die BÖRSE ONLINE-Redaktion hat den Bloomberg-Computer bemüht und den Dax analysiert. Heraus kam obige Liste mit allen 40 Dax-Aktien und ihrem 52-Wochen-Hoch und dem 52-Wochen-Tief. Sortiert ist die Tabelle nach dem geringsten Abstand zum 52-Wochen-Hoch. Das ist übrigens die Beiersdorf-Aktie, was zeigt, dass der Nivea-Konzern besonders stabil in der aktuellen Phase ist. Ganz am Ende der Tabelle rangiert die Zalando-Aktie mit einem Abstand von 278 Prozent zum 52-Wochen-Hoch. Will der Online-Modehändler sein altes Hoch also wieder erreichen, so muss die Aktie um 278 Prozent zulegen.

Dax-Aktien und das 52-Wochen-Hoch

Interessant ist, dass der Dax insgesamt bereits an 10. Position mit einem Abstand von 27,75 Prozent zum 52-Wochen-Hoch auftaucht. Bedeutet: die Aktien, die sich besser halten konnten, haben einen deutlich größeren Einfluss auf den Kursverlauf des Dax, als die 3 Werte, die sich hinter dem Dax in der Tabelle einreihen. Kein Wunder, befinden sich doch auch die Schwergewichte Linde, Deutsche Telekom, Airbus und Münchner Rück gar nicht so weit von ihren 52-Wochen-Hochs entfernt. Aktien, die weniger Anteil am Index ausmachen, fallen teils deutlich stärker zurück.

Der Dax und das 52-Wochen-Tief

Interessant ist, dass der Dax aktuell um 7,5 Prozent über dem 52-Wochen-Tief notiert. Viele Aktien haben sich bereits wieder ein ganz schönes Stück von ihren Tiefständen entfernt. Doch Titel wie Symrise, Merck, Porsche SE, Fresenius, Fresenius Medical Care oder PUMA befinden sich noch relativ nah ihren 52-Wochen-Tiefs.