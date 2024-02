Der DAX ist gerade erst wieder auf ein neues Rekordhoch geklettert, da lohnt sich ein Blick auf die Index-Aktien, die seit Beginn des Jahres besonders gut liefen - und es auch in Zukunft tun?

Am Donnerstagmorgen war es soweit, der DAX erreichte mit zwischenzeitlich 17.089 Punkten ein neues Allzeithoch. Die bisherige Bestmarke von 17.050 Zählern war erst Anfang Februar aufgestellt worden. Die purzelnden Rekorde sind Grund genug, jetzt aber auch mal auf die Aktienwerte im deutschen Leitindex zu schauen, die seit Jahresbeginn besonders gut abgeschnitten haben. Verbunden ist damit aber auch die Frage, ob bei diesen Papieren die Luft schon raus ist oder weitere Kurssprünge drin sind. Im Fokus stehen die Top 10-Performer im DAX seit Beginn des Jahres und was Analysten zur Zukunft der Aktien sagen.

Rheinmetall, SAP und Siemens Energy auf den ersten Plätzen

Mit einem Kursplus von etwa 30, 18 und 17 Prozent liegen die Aktien von Rheinmetall, SAP und Siemens Energy seit Beginn des Jahres auf den ersten drei Plätzen bei der Performance. Schaut man sich die aktuellen Einschätzungen von Analysten an, hat vor allem Siemens Energy noch Luft nach oben. Die Analysten von Goldman Sachs trauten dem Papier Anfang Februar noch einen Kurssprung auf 20 Euro zu, was derzeit ein prozentuales Wachstum um 45 Prozent bedeuten würde. Bei SAP wären laut JP Morgan noch zehn Prozent drin, bei Rheinmetall laut Berenberg immerhin noch 13 Prozent.

Merck und Airbus mit hohen Kurszielen

Auf den Plätzen vier bis acht folgen MTU Aero Engines, Münchener Rück, Airbus, Hannover Rück und Merck - alle mit einem Kurswachstum zwischen sieben und dreizehn Prozent. Analysten von JP Morgan trauen dabei Airbus noch einen Kurssprung von 34 Prozent zu, Merck könnte laut der US-Bank und Barclays noch um 22 beziehungsweise 28 Prozent steigen. In dieser Liste sind das die höchsten aktuellen Aktieneinschätzungen von Analysten.

Autobauer bilden den Abschluss

Die Autohersteller Volkswagen und Mercedes-Benz liegen mit einem Plus von um die fünf Prozent auf den letzten beiden Plätzen der Top-Liste. Eine aktuelle Analyse der UBS sieht den Kurs von Volkswagen dabei zukünftig um 16 Prozent fallen. Im Januar sprach die Deutsche Bank aber noch ein Kursziel von 180 Euro aus, was einem Wachstum von derzeit um die 50 Prozent entsprechen würde. Bei Mercedes-Benz sind die letzten Analysen von UBS, JP Morgan und Bernstein aus dem Februar mit Kurszielen um die 80 Euro (+20 Prozent) etwas positiver in der Breite. Unter den DAX-Gewinnern sind also noch einige Aktienkurse, die weiter wachsen können.

Lesen Sie auch: Cathie Wood 2.0? Über diese erfolgreiche Tech-Investorin und ihre Geheimtipp-Aktien spricht gerade die ganze Wall Street

Oder: Deutschland zum Schnäppchenpreis: Diese ETFs locken mit unschlagbar günstigen Konditionen