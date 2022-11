Nach einer fulminanten Vorwoche mit einem Plus von 1,63 Prozent, schloss der Dax bei 13.500 Punkten. Es war die fünfte Woche mit Gewinnen in Folge. Und auch am heutigen Montag legte der Dax rund 0,5 Prozent auf 13.540 zu.

Schon am Freitag hatte der Dax getragen von der Hoffnung auf eine Lockerung der Corona-Beschränkungen in China 2,5 Prozent auf 13.459 Punkte zugelegt. Und am Montag setzte er diesen Pfad fort. Gegen 12 Uhr notiert der Dax mit 0,86 Prozent im Plus bei 13.580 Punkten. Damit ist die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten nicht mehr allzu fern. Am Nachmittag eröffneten die US-Börsen zwar freundlich, doch der Dax gab ein wenig von seinen Gewinnen ab. So ging er mit einem Gewinn von knapp mehr als einem halben Prozent aus dem Handel.

Einblick in ihre Bücher gewähren unter anderem der Diagnostikkonzern Qiagen und die Biotechfirma BioNTech. In den kommenden Tagen folgen noch diverse weitere Quartalszahlen von Dax-Unternehmen. Auf der Konjunkturseite erwarten Anleger die Daten zur deutschen Industrieproduktion.

Spannend wird beim Dax sein, ob er nach fünf Wochen mit Gewinnen in Folge nun mal eine Korrektur einlegt oder einfach weiter Richtung 14.000 Punkten läuft. Bis zu dieser Marke wären es nur rund 4 Prozent.

Die Dax-Gewinner und Dax-Verlierer

An der Dax-Spitze stehen die Aktien von Covestro mit einem Plus von 3,91 Prozent. Auch Infineon konnte sich mit plus 2,91 Prozent deutlich verbessern. Zudem standen die Volkswagen-Aktien mit einem Plus von 2,57 Prozent im Fokus. Alles zur Sonderdividende von VW lesen Sie hier.

Auf der anderen Seite des Dax verlieren die Aktien von Symrise mit einem Minus von 2,83 Prozent am stärksten vor den Papieren von Qiagen, welche mit einem Abschlag von 2,15 Prozent aus dem Handel gehen.

Zudem sind die Aktien von BioNTech nach Quartalszahlen im Fokus. Und auch die Tesla-Aktie, da sie mit fast fünf Prozent Minus abermals stark verliert.

Mit Material von Reuters