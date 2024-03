Der DAX markiert ein Allzeithoch und dennoch gibt es viele deutsche Aktien, die noch ein massives Kurspotenzial aufweisen. Welche Aktie jetzt bis zu 67 Prozent Chance bietet und bei welchen Werten Anleger immer noch einsteigen können. In Zusammenarbeit mit Roland Frank



Deutsche Aktien mit bis zu 67 Prozent Kurspotenzial

Am Dienstagnachmittag markierte der deutsche Aktien Index DAX bei 17.049 Punkten ein neues Rekordhoch. Der Tagesschlusskurs lag dann bei 17.033. Allerdings lag es nicht an der Zalando-Aktie, dass der DAX einen neuen Rekord aufstellte. Denn das Papier des Online-Modehändlers gibt sich redlich Mühe, den Index zu drücken. Zwar hat die Zalando-Aktie nicht so viel Gewicht beim DAX, doch das Papier sinkt und sinkt immer weiter. Zwar sehen die Analysten bei Bloomberg noch 67 Prozent Kurspotenzial, doch Anleger sollten hier besser erstmal eine Bodenbildung abwarten, bevor sie investieren.

Ebenfalls sehr viel Potenzial messen die Analysten bei Bloomberg den Papieren von Bayer und RWE zu. Bei der Bayer-Aktie sind es bis zu 53 Prozent Kurspotenzial bis zu einem Kursziel von über 44 Euro. Hier kann es aber sein, dass noch nicht alle Analysten ihre Kursziele angepasst haben. Bei Bayer ist aktuell nämlich nichts los und auch dieses Papier fällt. Anleger wagen es erst, eine erste sehr riskante Position zu eröffnen, sollte die 50-Tage-Linie überschritten werden. Ansonsten beobachtet man das Dilemma besser erstmal von der Seitenlinie aus.

Und auch die RWE-Aktie gibt sich alle Mühe, dass der DAX kein weiteres Allzeithoch markiert. Denn der Versorger fällt aktuell wirklich wie ein Stein. Sollte die Aktie jetzt aber einen doppelten Boden bei 33 Euro bilden, so würde sich eine sehr interessante Turnaround-Chance bieten. Anleger beobachten das genau. Rasselt die RWE-Aktie aber durch die 33 Euro durch, so sollte man besser erstmal die Finger davon lassen.

So, trotz dieser 3 Aktien hat der DAX ein Allzeithoch geschafft. Wie war das möglich und in welche Aktien können Anleger denn nun einsteigen?

Commerzbank, Daimler Truck, Vonovia, Siemens, SAP und Co kaufen

Maßgeblich getragen wird der DAX aktuell von den Aktien von Siemens, SAP, Airbus, Deutsche Telekom und Allianz. Diese sind die fünft wertvollsten Unternehmen und machen einen ordentlichen Anteil am Index aus. Weil diese Aktien auch alle gut laufen, lohnt sich hier ein Einstieg.

Auch wenn die Analysten bei Bloomberg bei der SAP-Aktie nur noch 4,5 Prozent Kurspotenzial bis 174 Euro sehen, so setzt BÖRSE ONLINE das Kursziel auf 200 Euro.

Auch bei Airbus sehen die Analysten wegen des stark gestiegenen Kurses wenig Spielraum. Doch der Aufwärtstrend der Airbus-Aktie ist intakt und BÖRSE ONLINE sieht das Kursziel bei 175 Euro. Allerdings müssen Anleger bei Airbus und SAP auch immer mal mit einem Rücksetzer bis zur 50-Tage-Linie rechnen. Dies wären dann gute Einstiegsmöglichkeiten.

Ebenfalls gut sieht der Trend bei den Aktien von Deutsche Telekom und der Allianz aus. Hier ist der Trend im Chart zwar aktuell nicht so stark wie etwa bei Airbus oder SAP, aber Anleger können auch die Deutsche Telekom-Aktie und die Allianz-Aktie kaufen.

Zuletzt ebenfalls eine Pause eingelegt hatte die Siemens-Aktie. Hier rät BÖRSE ONLINE aber ebenfalls zum Kauf mit einem Kursziel von 200 Euro.

Sie sehen also: Auch wenn der DAX ein neues Allzeithoch bildete, so gibt es immer noch viele Aktien, auf die man setzen kann. Nicht immer müssen das aber die Aktien mit dem vermeintlich größten Kurspotenzial sein. Anleger setzen besser auf die Werte, die einen klaren Aufwärtstrend aufweisen.

