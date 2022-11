Warren Buffett und Berkshire Hatahway haben ein weitaus besseres Jahr als der S&P 500 und sehr viele Investoren. Dabei beruht sein Erfolg auf nur diesen wenigen Aktien.

Während der S&P 500 in diesem Jahr deutlich im Minus ist, befinden sich die Berkshire Hathaway Aktien mit drei Prozent im Plus. Dabei sind lediglich elf Aktien aus Warren Buffetts Portfolio bestehend aus 50 Aktien im Plus. Das besagt eine Investor's Business Daily-Analyse von Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith. Damit sind lediglich 22 Prozent der Aktien von Berkshire Hatahway und Warren Buffett im Gewinn.

Diese 11 Aktien bringen Warren Buffett Gewinn

www.investors.com 11 Gewinner-Aktien

Die Analyse auf investors.com zeigt, dass Warren Buffett mit nur ganz wenigen Aktien sehr große Gewinne machte und somit die 78 Prozent der Aktien seines Portfolios, die im Minus notieren, rausreißen konnte. Wir sehen, dass es vor allem die Energie-Aktien sind, die Berkshire Hathaway retten. Denn Occidental Petroleum kommt auf einen Gewinn bislang in diesem Jahr von 143,6 Prozent, gefolgt vom anderen Öl-Unternehmen Chevron mit 55,8 Prozent Plus. Dahinter folgen das Gesundheitsunternehmen McKesson mit einem Gewinn 46,1 Prozent im Jahr 2022 und dann die Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US mit einem Zugewinn von 27,5 Prozent.

Auch diese Warren Buffett-Aktien liefen in 2022 gut

Doch Buffett konnte auch auf den Versicherungskonzern Global Life setzen, welcher ihm 20,1 Prozent Gewinn brachte, sowie das Gaming-Unternehmen Activision Blizzard mit einem Plus von 11 Prozent.

Für Berkshire Hathaway brachten aber auch die typischen Investments in die Lebensmittel-Branche noch kleine Gewinne. So zählten auch Kroger, Kraft Heinz und Coca Cola mit kleinen Gewinnen zu den Siegern.

Wichtig war für Buffett aber vor allem die Energiebranche. Diese brachte Berkshire Hathaway gute Gewinne. Ob dies so bleibt, bleibt allerdings abzuwarten. Doch dann gibt es ja auch noch andere Aktien im 50 Werte umfassenden Portfolio.