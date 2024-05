Die Burggraben-ETFs von Morningstar sind sehr beliebt. Denn sie setzen auf Aktien, die die Börse langfristig outperformen. Nun gibt es aber überraschende neue Ergebnisse:

Deswegen sind die Morningstar Burggraben-ETFs so beliebt

Ein Unternehmen hat einen Burggraben, wenn es einen schier uneinholbaren Vorsprung gegenüber der Konkurrenz hat. Das kann technisches Know How sein, das kann Preissetzungsmacht wie bei Apple sein, ein Lock-In Effekt wie bei Microsoft-Produkten oder auch spezielle Fertigungsverfahren oder komplizierte Lieferketten, über die nur das betreffende Unternehmen verfügt. Unternehmen mit einem Burggraben schneiden langfristig an der Börse meistens besser ab. Zudem bieten sie neben schönen Renditen oft auch eine gewisse Sicherheit, weil diese Aktien nur selten plötzlich sehr schlecht am Markt abschneiden und stark fallen. Eben weil sie einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben.

Und Morningstar führt einen Index mit Burggraben-Aktien und hat daraus verschiedene Burggraben-ETFs gebaut. Für Anleger spannend sind derweil der VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF mit der WKN A12CCN, der ausschließlich auf US-Aktien setzt. Sowie der jüngere VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF mit der WKN A2P6EP, der auch auf europäische und asiatische Aktien setzt.

Seit der Auflage des US-Wide-Moat ETFs im Jahr im Herbst 2015 schaffte der ETF 191 Prozent Rendite und konnte auch den MSCI World ETF deutlich outperformen (152 Prozent Gewinn). Zuletzt lief allerdings der MSCI World, angetrieben von den Magnificent 7 Aktien etwas besser.

Doch auch der Morningstar Global Wide Moat ETF kann sich vor allem seit dem letzten Herbst sehen lassen. Denn seitdem gab dieser ETF richtig Gas:

Diese Burggraben-Aktien befinden sich in den ETFs

Das überraschende Ergebnis ist nun, dass der jüngere Burggraben-ETF, der auf weltweite Aktien setzt, zuletzt deutlich besser als der herkömmliche US-Burggraben-ETF abschneiden konnte. Im Morningstar Global Wide Moat ETF befinden sich unter den Top Positionen aktuell die TSMC-Aktie mit 2,23 Prozent, gefolgt von der Alphabet-Aktie mit 2,19 Prozent. Dahinter folgen mir nur geringfügigen prozentualen Veränderungen Allegion, Safran, Emerson Electric, Veeva Systems, Airbus, Daifuku, Teradyne und Constellation Brands.

Im ursprünglichen Burggraben-ETF von Morningstar machen die Aktien von Rockwell Automation (2,90 Prozent), Emerson Electric (2,72 Prozent), Intercontinental Exchange (2,65 Prozent), KLA-Tencor (2,65 Prozent) und Roper Technolgoies (2,64) Prozent die ersten fünf Plätze aus. Mit 62 Aktien sind hier nur 8 weniger enthalten, als in der weltweiten Variante.

Ob Anleger nun auf einen dieser beiden ETFs als Ergänzung zum ETF-Depot setzen oder einzelne Aktien heraussuchen, bleibt jedem selbst überlassen. Ein Problem ist, dass beide Burggraben-ETFs sehr stark auf US-Aktien setzen und es somit sicherlich ein sehr starkes US-Gewicht im Depot geben kann.

