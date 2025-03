Der DAX knickt unter den US-Zöllen von Donald Trump heute stark ein. Zahlreiche bekannte deutsche Aktien verlieren deutlich. Was Anleger jetzt wissen sollten.

Das war’s mit der Vortags-Rallye: Während es der deutsche Leitindex am Montag noch erstmals über die Marke von 23.000 Punkten geschafft hat, ist diese Rallye nun vollkommen dahin. Der DAX liegt aktuell drei Prozent im Vergleich zum Vortag im Minus und fällt damit sogar unter 22.500 Punkte. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, bleibt nicht verschont. Der Index liegt aktuell 2,5 Prozent im Minus und steht bei 5.400 Punkten.

Angesichts des sich zuspitzenden Zollstreits der USA mit China, Mexiko und Kanada kehrte unter Anlegern Ernüchterung ein. Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einer "nervösen Stimmung und ausgeprägten Gewinnmitnahmen" angesichts "geopolitischer Unsicherheiten".

„Die Börsen sind politisch getrieben wie lange nicht", sagte auch Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Zugleich steige mit der Dominanz politischer Themen auch die Schwankungsanfälligkeit. Der Handelskrieg sei in vollem Gange und die Gefahr groß, dass es am Ende nur Verlierer gebe.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend die im Februar angekündigten Importzölle auf Waren aus China auf 20 Prozent verdoppelt. Die chinesische Regierung kündigte daraufhin Gegenzölle auf US-Agrarprodukte und weitere Maßnahmen gegen US-Firmen an. Parallel treten außerdem US-Zölle auf Einfuhren aus den US-amerikanischen Nachbarländern Kanada und Mexiko in Kraft. Auch der Europäischen Union hat Trump mit Zöllen gedroht, bisher aber noch keine verhängt.

Auto-Aktien wie Continental, VW & Co. im DAX besonders betroffen

Dennoch: die aktuellen US-Zölle treffen deutsche Fahrzeugbauer und Zulieferer mit Produktionsstandorten in Mexiko und Auslieferungszielen in den USA ebenfalls. Die Aktie von Continental etwa liegt heute bereits elf Prozent im Minus. Daimler Truck verliert fast acht Prozent, BMW über sechs Prozent. Auch Mercedes, Porsche und VW geben ordentlich nach. Mehr zum heutigen Verlust der Auto-Aktien lesen Sie hier.

Fresenius Medical Care, Siemens Energy, Deutsche Bank & Co.: Diese Aktien stehen beim DAX sonst noch im Fokus

Ebenfalls kräftig einbüßen musste die Aktie von Fresenius Medical Care. Der Gesundheitskonzern Fresenius senkte seine Beteiligung am Dialyse-Anbieter FMC, wodurch die Aktie derzeit 8,6 Prozent im Minus liegt. Der recht hohe Fresenius-Anteil an FMC-Aktien sei "ein Überhang für beide Unternehmen gewesen", hieß es von Morgan Stanley. Der Schritt sei aber vor allem für Fresenius nun positiv, da dieser so seine Verschuldung weiter senken könne.

Unterdessen liegt die Aktie der Deutschen Bank sechs Prozent im Minus, Siemens Energy und Siemens gaben jeweils 5,5 und fünf Prozent nach.

Der größte Gewinner im DAX ist aktuell Vonovia mit einem Plus von 1,8 Prozent. Die Aktie hatte allerdings tags zuvor noch stärker nachgegeben.

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

Sichere Gewinne? Diese Aktien steigen im März (fast) immer

Oder:

Milliardär warnt vor Super-Blase an den Märkten – Darum soll der Crash kommen