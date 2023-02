Am gestrigen Dienstag fuhren der DAX und die Börse nach den US-Inflationszahlen Achterbahn. Was ist also jetzt von den Aktien zu erwarten?

Gestern vermeldeten die Amerikaner die Inflation für Januar. Diese fiel mit 6,4 Prozent zwar etwas geringer aus als im Dezember, sank aber weniger stark als erwartet. Daraufhin fuhren die Börsen Achterbahn. Hintergründe dazu erhalten Sie hier.

Europas Börsen haben sich zur Wochenmitte weiter stabilisiert. Der DAX stand am Mittwochabend 0,85 Prozent höher bei 15.510 Punkten, der EuroStoxx50 notierte 1,01 Prozent im Plus bei 4280 Zählern. Schwelende Zinssorgen verhinderten allerdings größere Kursgewinne. Es herrsche Ratlosigkeit am Markt, wie die Zentralbanken wohl auf den überraschend moderaten Rückgang der Inflationsrate in den USA reagieren werden, sagte Frank Sohlleder, Marktanalyst beim Handelshaus ActivTrades. "Die Inflation ist zwar weiter hoch, aber das Ansteigen der Inflation ist eben nicht so hoch, als dass es besorgniserregend wäre."

Dennoch erweise sie sich als zu hartnäckig, um bereits das Ende des Zinserhöhungszyklus auszurufen, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets. Angesichts der gestiegenen Zinserwartungen sei "die Stabilität am deutschen Aktienmarkt beeindruckend", ergänzte er.Die Anleger werden angesichts des überraschend moderaten Rückgangs der Inflationsrate in den USA ganz genau auf die Zahlen zum US-Einzelhandelsumsatz im Januar (14.30 Uhr MEZ) schauen. Zudem steht kurz darauf eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Europaparlament in Straßburg an. Dabei dürften die hohen Inflationsraten im Euroraum und der weitere Zinskurs der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus stehen. Die Finanzmärkte erhoffen sich vor allem Hinweise darauf, ob die Währungshüter nach der für März bereits in Aussicht gestellten Zinsanhebung ihren Straffungskurs fortsetzen werden.

Auf Unternehmensseite legen unter anderem die britische Großbank Barclays, der US-Lebensmittelkonzern Kraft-Heinz und die französische Gucci-Mutter Kering Zahlen vor.

DAX-Gewinner und DAX-Verlierer am Mittwoch

Am Mittwochabend befinden sich die Aktien von MTU Aero Engines mit 4,17 Prozent an der Spitze des DAX. Dahinter folgen die Titel von Brenntag mit plus 3,28 Prozent und Airbus mit 2,73 Prozent.

Auf der anderen Seite des DAX verlieren die Titel von Fresenius Medical Care mit minus 0,94 Prozent, von RWE mit minus 0,89 Prozent und Deutsche Bank mit minus 1,26 Prozent.

(Mit Material von Reuters)