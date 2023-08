Auf diese Aktien ist Verlass: Die Gewinner für Generationen steigen fast immer im Kurs – und bieten trotz allem noch jede Menge Kurspotenzial. Bis zu 46 Prozent Potenzial können Anleger jetzt mit Aktien wie Apple, Allianz, Berkshire Hathaway, Mercedes und Co. erwarten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Gewinner für Generation: Diese Aktien haben bis zu 46 Prozent Kurspotenzial

Bloomberg Gewinner für Generationen

Im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index (investierbar über ein Zertifikat) befinden sich 30 Gewinner für Generationen-Aktien. Diese unverwüstlichen Aktien laufen seit Jahren gut und bieten auch noch Kurspotenziale.

Auf den ersten Platz schaffte es das neu firmierte Unternehmen DSM-Firmenich. Der Zusammenschluss der Schweizer von Firmenich und der Niederländer von DSM schadete der Aktie nicht. Denn die Analysten bei Bloomberg sehen hier immer noch ein Kurspotenzial von 46,25 Prozent bis zu einem Zielkurs von 128,03 Euro. Das Kursziel sank etwas, aber weil die Aktie im Kurs verlor, erhöhte sich das Potenzial.

Auf Platz zwei schaffte es dann die Aktie der Newmont Corp. Das US-Bergbauunternehmen gilt als der größte Goldproduzent der Welt und bietet Anlegern aktuell rund 34 Prozent Kurspotenzial bis auf 54,38 Dollar. Das Kursziel blieb von den Analysten nahezu unberührt, doch der Kurs sank hier ebenfalls, sodass es aktuell mehr Kurspotenzial gibt.

Und laut der aktuellsten Auswertung der Analysten bei Bloomberg weist die Aktie von Walt Disney noch das dritthöchste Kurspotenzial auf. Denn die Analysten erwarten im durchschnitt ein Kursziel von 115,06 Dollar (nahezu unverändert) beim Unterhaltungskonzern. Das macht ein Kurspotenzial von 32,52 Prozent beim Mickey Mouse Konzern. Zudem konnte die Disney-Aktie zuletzt im Kurs auch etwas zulegen

Wichtig für Anleger: Die Kursziele sind immer in der Landeswährung zu verstehen.

Unter den Top 10 der Aktien mit dem höchsten Kurspotenzial finden sich auch zwei deutsche Unternehmen: Mercedes Benz und die Allianz. Die Mercedes-Aktie schafft es auf einen sehr guten vierten Platz unter den unverwüstlichen Aktien mit einem Kursziel von etwa 91,84 Euro (Vorwoche 89,57 Euro) und einem Kurspotenzial von 31,48 Prozent (Vorwoche 27,62 Prozent). Die Allianz-Aktie steht aktuell bei einem durchschnittlichen Kursziel der Analysten bei Bloomberg von 247,64 Euro (Vorwoche 250,13 Euro) auf einem schlechteren neunten Rang und 16,92 Prozent Potenzial.

Übrigens, lesen Sie auch: Riesen-Dividenden von 7,85 Prozent und jetzt raten auch noch Goldman Sachs und Morgan Stanley zum Kauf der Aktien von BASF, Allianz, VW und Mercedes

Auch Schwergewichte wie Berkshire Hathaway und Procter & Gamble mit hohen Kurschancen

Besonders interessant: Selbst bei den soliden, zuverlässigen Unternehmen wie Berkshire Hathaway oder Procter & Gamble ist noch einiges an Potenzial vorhanden: Bei Berkshire Hathaway winken Kurschancen von knapp sieben Prozent, bei Procter & Gamble noch rund 5 Prozent. Zwar sind das nicht mehr so viele Prozente, doch diese Aktien hielten sich zuletzt gut und brachten Anlegern gute Gewinne. So soll es sein bei Gewinner für Generationen. Bei der Lebensmittelaktie von Nestlé sind es aktuell sogar rund 17 Prozent Kurspotenzial und bei der Linde-Aktie, die vor wenigen Monaten den DAX verlassen hat, noch rund 10 Prozent.

Überraschend: Weil die Quartalszahlen bei Apple in der letzten Woche schlechter als erhofft ausgefallen waren, hatte die Apple-Aktie im Kurs nachgegeben. Allerdings kommt das neuerdings hohe Kurspotenzial von 13 Prozent nicht nur vom Kurssturz, sondern auch, weil die Analysten ihre Kursziele von 194,35 Dollar auf 202,09 Dollar anhoben.

Lesen Sie auch: MSCI World ETF: Diese drei ETFs sind jetzt die besten für ein Investment in den Welt-Aktien-Index MSCI World

oder: Wenig bekannte Banken bieten ganz neu bis zu 3,9 Prozent Zinsen pro Jahr beim Tagesgeld oder Festgeld