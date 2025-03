Mit diesen Aktien können Anleger in unsicheren Zeiten jetzt ihr Depot stabilisieren und potenzielle Kursverluste eindämmen. Auf diese stabilen Werte lohnt sich jetzt ein Blick, und mit dieser genialen Anlage können Sie in alle Titel auf einmal investieren.

Trump-Zölle, Rezessionssorgen & Co. – aktuell gibt es viele Dinge, die an den Märkten für Unsicherheit unter den Investoren sorgen. Doch in diesen unsicheren Zeiten ist es besonders wichtig, auf sichere Aktien zu setzen, um das Depot zu stabilisieren, aber auch um die eigenen Nerven zu beruhigen.

Mit diesen Top-Werten stabilisieren Anleger jetzt ihr Depot

Tatsächlich hat dazu BÖRSE ONLINE bereits vor einigen Jahren eine Liste an Top-Werten identifiziert, mit denen Anleger ihr Geld in Krisenzeiten schützen können. Dabei wurden folgende Titel ausgewählt:

Xetra-Gold

Rheinmetall

Ørsted

Nestlé

INVESTOR AB CLASS B

SCOR SE

Berkshire Hathaway

ACKERMANS & VAN HAAREN NV

Vinci

Barrick Gold

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA

Rio Tinto plc ADR Common Stock

K+S

Palo Alto Networks

Halliburton

Equinor

Microsoft

Cameco

BayWa

Diese haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie in Krisen für Stabilität im Depot von Anlegern sorgen können. Zudem gibt es auch eine Möglichkeit, in all diese Titel gleichzeitig zu investieren.

Sichere Aktien in unsicheren Zeiten

Denn in diese sicheren Aktien kann man mit dem BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index investieren (mehr dazu erfahren Sie hier). Dieser vereint das komplette oben gezeigte Portfolio, das trotz aller Turbulenzen an den Märkten in dieser Woche ein neues Allzeithoch markiert hat.

Übrigens wird das Portfolio im Index jeweils halbjährlich überprüft und alle Titel haben einen Anteil von fünf Prozent (Ausnahme Gold mit einem Anteil von zehn Prozent).

Hier erfahren Sie mehr zum BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index

