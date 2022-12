Zwar gibt es tausende Aktien auf der Welt, doch letztendlich sind nur wenige Aktien wirklich in den meisten Depots, ETFs und Fonds vertreten. Welche Aktien zu den beliebtesten zählen, das zeigen wir jetzt.

Natürlich hat jeder Anleger einen anderen Schwerpunkt und wird sich wundern, warum seine Aktie nicht hier in diese Auflistung dabei ist. Dazu muss man sagen, dass es nicht die eine Datenbank gibt, in welcher steht, welches die beliebtesten Aktien sind. Wir haben unsere eigene Datenbank und Webseiten-Daten bemüht, welche Aktien am meisten gesucht werden, wir haben im Internet frei zugängliche Datenbanken überprüft und haben daraus diese zehn beliebtesten Aktien gefunden:

Das sind die zehn bei Anlegern beliebtesten Aktien

Ganz weit oben in den meisten Tabellen befindet sich der amerikanische Autobauer Tesla. Kein Wunder, polarisiert der Autobauer samt Chef Elon Musk doch sehr. Doch dahinter folgen direkt einige deutsche Aktien. Denn auch BASF, Allianz und Biontech beschäftigen die Anleger hierzulande sehr. Etwas weniger im Fokus, dafür aber ebenfalls sehr beliebt, sind die beiden Wasserstoff-Aktien Nel Asa und Plug Power.

Dahinter wird das Rennen enger, doch die US-Blue-Chips Amazon und Apple interessieren sehr viele Anleger. Die letzten beiden Plätze in der Top Ten zu vergeben ist alles andere als einfach. Doch letztlich haben wir uns für die Überraschungsaktie Total und für Volkswagen entschieden.

Was fängt man jetzt mit diesen Info über die beliebtesten Aktien an?

Grundsätzlich zeigt dies nur, welche Aktien polarisieren und welche Wertpapiere vermutlich häufig in den Depots von Anlegern sind. Man kann nicht direkt eine Anlagestrategie davon ableiten. Es hilft aber zu wissen, auf welche Anleger die Masse setzt und dann kann man entweder ebenfalls darauf setzen oder bewusst diese Aktien nicht kaufen - weil sie bereits sehr viele Leute im Depot haben. Woher soll der Kaufdruck dann noch kommen?

Wichtig ist auch darauf zu achten, in wie vielen ETFs und Fonds solche beliebten Aktien sind. Denn diese müssen ja diese Aktien kaufen und können dadurch für Kaufdruck sorgen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF, Allianz, Apple, BioNTech