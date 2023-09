Der DAX kämpfte sich wieder an seine 16.000 Punkte heran und entfacht neue Euphorie. Dennoch weisen deutsche Aktien wie Volkswagen, Bayer, Vonovia, Deutsche Telekom, Allianz und Co jetzt bis zu 50 Prozent Kurspotenzial auf. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bis zu 50 Prozent Kurspotenzial mit diesen DAX-Aktien

Auf Platz 1 liegt neuerdings die Volkswagen-Aktie. Bei Volkswagen beträgt das Kursziel aktuell 170,55 Euro bei den Analysten von Bloomberg, was zu einem Kurspotenzial von 50,45 Prozent für die Aktie führt. Allerdings bleibt die Lage bei der VW-Aktie angespannt. Das Papier sank in den vergangenen Wochen weiter und kommt weiterhin nicht über seine 50-Tage-Linie. Anleger agieren hier weiterhin vorsichtig und warten einen charttechnischen Ausbruch über die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie ab.

Auf Platz zwei und drei folgen dann die Porsche SE Aktie mit 48,83 Prozent Kurspotenzial und Siemens Energy mit 44,67 Prozent.

Vonovia, Bayer, Deutsche Telekom mit hohen Kurszielen - BASF und SAP enttäuschen

Bloomberg Kurspotenziale DAX

Zudem sehen die Analysten bei Bloomberg noch Potenziale bei Vonovia und Bayer. Zwar sank der Immobilien-Konzern sank auf Rang 11 ab, nachdem Vonovia lange Zeit ganz weit oben in der Tabelle stand. Das durchschnittliche Kursziel sank auf 28,65 Euro, aber weil der Kurs der Aktie zuletzt stieg, bietet die Vonovia-Aktie "nur" noch 32,08 Prozent Potenzial.

Und auch Bayer sank im Ranking ab. War die Aktie zwischendurch sogar mal diejenige mit dem höchsten Kurspotenzial im DAX, so befindet sich die Bayer-Aktie nun auf Platz 10. Dennoch bleibt die Bayer-Aktie interessant, weil Bayer im Chart einen Boden ausformt und die Analysten immer noch 32,13 Prozent Kurspotenzial sehen. Das durchschnittliche Kursziel liegt derweil bei 66,74 Euro.

Die Deutsche Telekom kommt derweil nach einer kleinen Erholung auf noch 30,17 Prozent Kurspotenzial und sieht für Anleger wieder interessant aus. Lesen Sie dazu auch: Deutsche Telekom und Deutsche Bank mit mehr als 30 Prozent Kurspotenzial - Welche Aktie ist jetzt besser?

Diese DAX-Aktien besser verkaufen?

Auf der anderen Seite sehen Analysten bei den Papieren von Henkel (3,16 Prozent), Adidas (1,08 Prozent) und SAP (4,18 Prozent) kaum noch Kurspotenzial. Grundsätzlich kann man in solchen Fällen über Gewinnmitnahmen und Umschichtungen nachdenken. Auch die BASF-Aktie sieht mit nur knapp 9 Prozent Kurspotenzial nicht wahnsinnig stark aus.

