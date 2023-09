Diese sieben Top-Aktien haben die reichsten Menschen der Welt zu dem gemacht, was sie heute sind.

Wer einmal reich sein will, der investiert in oder hat Aktien. Ob es nun die des eigenen Unternehmens sind oder börsengehandelte Beteiligungen: an Aktien gibt es keinen Weg vorbei.

Das sind die sieben reichsten Menschen der Welt und ihre sieben Top-Aktien

So wurde unter den Top-7 vermögendsten Menschen ein jeder durch eine bestimmte Aktie eines Unternehmens reich. Das sind die sieben reichsten Menschen der Welt und ihre Top-Aktien stand August 2023:

7. Mark Zuckerberg – Meta

Auf Platz Sieben steht dabei der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der sein Unternehmen vor einiger Zeit in Meta hat umbenennen lassen. Dies ist auch gleichzeitig seine größte Aktienposition, von der er auch zuletzt ordentlich profitiert hat. Year-to-Date liegt der Social-Media-Konzern nämlich 125 Prozent im Plus.

Nettovermögen: 115,2 Milliarden US$

6. Warren Buffett – Berkshire Hathaway

Nur knapp vor ihm hält sich Warren Buffett. Der möglicherweise größte Investor aller Zeiten hat in seinem Portfolio ausschließlich eine Aktie: Berkshire Hathaway mit der er schon seit mehr als 50 Jahren sein Kapital sehr erfolgreich vermehrt.

Nettovermögen: 117,4 Milliarden US$

5. Bill Gates – Microsoft

Auf Platz fünf findet sich dann Bill Gates mit einem Vermögen von knapp 120 Milliarden US-Dollar wieder. Die größte Position in dem sehr spannenden Aktienportfolio des Multimilliardärs ist und bleibt aber weiterhin Microsoft – das Softwareunternehmen, welches Gates 1975 gegründet hat.

Nettovermögen: 119,3 Milliarden US$

4. Larry Elison – Alphabet

Vor Gates auf Platz vier liegt Larry Elison, ein eher unbekannter Milliardär, dessen Erschaffung allerdings jedem Menschen weltweit ein Begriff ist. So ist Elison einer der Gründer der Google-Mutter Alphabet, in der heute noch der Löwenanteil von Elisons Vermögen liegt.

Nettovermögen: 146,1 Milliarden US$

3. Jeff Bezos – Amazon

Knapp 10 Milliarden US-Dollar mehr Vermögen hat hingegen der Amazon-Gründer Jeff Bezos erwirtschaftet. Auch wenn dieser nicht mehr an der Spitze des Versandriesen steht, so liegt doch weiterhin ein Großteil seines Reichtums in der Amazon-Aktie.

Nettovermögen: 154,9 Milliarden US$

2. Bernard Arnault – LVMH

Doch an der Spitze des weltweiten Finanzvermögens werden nochmals ganz andere Summen aufgerufen. So besitzt der Franzose und LVMH-Patriarch Bernard Arnault insgesamt 231 Milliarden US-Dollar an Vermögen, wobei die Mehrheit dessen aus seinen Anteilen an dem Luxuskonglomerat resultieren, welches er auch anführt.

Nettovermögen: 231,4 Milliarden US$

1. Elon Musk – Tesla

Allerdings an erster Stelle steht die vielleicht schillerndste Figur der aktuellen Weltwirtschaft überhaupt: Elon Musk. Der reichste Mensch der Welt hat die Mehrheit seines Vermögens durch den Autobauer Tesla gebildet, wobei dieser auch weiterhin die größte Aktienposition in seinem Portfolio ist.

Nettovermögen: 240,7 Milliarden US$

Lesen Sie auch:

Cathie Wood mit überraschenden Deals: Weniger Tesla und Shopify, dafür kauft sie einen wenig bekannten E-Highflyer

Oder:

Michael Burry: The Big Short ist wieder da – 1,6 Milliarden wettet Burry gegen diese Aktien