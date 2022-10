Wie finden Anleger Qualitätsaktien, mit denen sie regelmäßig den Markt schlagen können? Börse Online kennt eine einfache Möglichkeit und nennt 10 Aktien, mit denen Sie hohe Renditen einfahren können.

Der Analysedienst tipranks.com aus den USA führt eine Liste aus bestimmten Aktien. Für den US-Markt befinden sich aktuell 306 Unternehmen auf dieser Liste. Alle diese Aktien verfügen über einen Smart Score mit dem Höchstwert von 10. Dieser Smart Score ist eine Kennzahl, die tipranks ersonnen hat, um die besten Qualitätsaktien zu finden. Tatsächlich gibt der Anbieter an, dass ein Korb seiner besten Aktien den S&P 500 seit Anfang 2016 locker outperformen konnte. So kommen die Qualitätsaktien auf eine Gesamtrendite seit dem 1.1.2016 und dem 5.10.2022 von 167 Prozent. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum kam der S&P 500 auf einen Zugewinn von 107 Prozent. Die Qualitätsaktien vermochten den Index somit deutlich zu schlagen und Anlegern jedes Jahr 17,2 Prozent Gewinn im Durchschnitt zu bringen. Selbst mit dem aktuellen Absturz miteinberechnet. Doch welche Aktien befinden sich in diesem Korb?

10 Qualitätsaktien, um den Markt zu schlagen

Laut tipranks.com haben 306 Aktien aus dem US-Aktienuniversum einen Smart Score von 10. Dabei setzt sich diese Bewertung aus acht einzelnen Kennzahlen zusammen: Dem Rating der Analysten, Insidergeschäften des Managements, der Meinung von Finanz-Journalisten, dem Investoren-Sentiment, Hedgefonds-Aktivitäten, Nachrichtenfluss, technischen und fundamentalen Daten.

Aktuell zeigt tipranks.com folgende zehn Aktien auf den vorderen Plätzen: Das Pharma-Unternehmen Johnson&Johnson, den Chip-Hersteller TSMC, die US-Großbank JP Morgan, das Öl-Unternehmen Chevron, den Kreditkartenriesen Mastercard, die Baumarkt-Kette Home Depot, das Getränke-Unternehmen PepsiCo, den Medizin-Konzern Merck&Company, das Wissenschaftsunternehmen Thermo Fisher und der Mischkonzern Danaher.





Die besten Aktien für Anleger

Natürlich können Anleger nicht alle 306 Aktien aus der Liste kaufen, um den Markt zu schlagen. Doch das müssen sie auch nicht. Ein regelmäßiger Blick in die Datenbank bei tipranks.com genügt, um zu sehen, welche Aktien aktuell die beste Bewertung erreichen. Sich aus dieser Liste wiederum diejenigen auszusuchen, die das bereits bestehende Portfolio gut ergänzen, kann sicher nicht schaden. Denn der Smart Score ist ein "Leading-Indicator". Er soll also eine gute Kursentwicklung in der Zukunft zeigen. Ob damit wiederum jedes Jahr durchschnittlich 17 Prozent Gewinn möglich sind, bleibt abzuwarten.

Das kann nicht immer gelingen, denn auch der Smart Score kann nicht in die Zukunft schauen. So dient der Smart Score doch vor allem dem Zweck, auf wissenschaftliche und datengetriebene Art und Weise, Qualitätsaktien zu finden. Anleger können sich hier einen Eindruck der fundamentalen und nachrichtlichen Bewertungen der eigenen Aktien holen (komplette Aktienliste hinter der Bezahlschranke).