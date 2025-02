Der DAX steht vor einer Mega-Umwälzung, und alle Werte im Index sind davon betroffen. Neben Bayer, Porsche als auch Zalando sind das alle VERLIERER der neuen Entwicklung und abgesehen von SAP, Allianz sowie Siemens werden das die GEWINNER sein.

Das Konzept des DAX ist simpel und allgemein bekannt: Die 40 größten Aktien bilden den Deutschen Leitindex, gewichtet nach Marktkapitalisierung. Doch unter der Motorhaube gibt es seit Jahren Grund zum Anstoß für Anleger, aber auch Mitglieder. So sorgte etwa eine Kappungsgrenze von 15 Prozent dafür, dass der ehemals deutsche Industriegaskonzern Linde den Index verließ.

Doch damit das nicht wieder passiert, hat die Deutsche Börse nun wohl eine große Veränderung geplant, die für einige Aktien ein Segen und für andere ein Fluch sein könnte.

DAX-Konzerne vor enormer Wende

Denn im ersten Quartal dieses Jahres soll in Frankfurt ein zweiter DAX auf den Markt gebracht werden, so ein Bericht von Capital. Dieser Index enthält keine Kappungsgrenze, was dafür sorgt, dass die Top-Titel im Index ein höheres Gewicht haben. Ansonsten dürfte es keine Unterschiede zum bisher bekannten DAX geben, der weiterhin parallel laufen soll.

Da Sparer und institutionelle Anleger diesen neuen DAX mit weniger Regeln sowie einer simpleren Gewichtungsstrategie bevorzugen und ihm so Zuflüsse bringen könnten, gibt es unter den aktuellen DAX-Aktien einige klare Verlierer als auch Gewinner.

Fluch für Bayer, Porsche und Zalando, Segen für SAP & Siemens

Denn speziell die kleineren Werte im DAX dürften im neuen Index an Gewicht verlieren, wenn die Top-Titel ihre volle prozentuale Bedeutung einnehmen. Dementsprechend sind vor allem die fünf kleinsten Titel die Verlierer. Konkret sind das Qiagen, Brenntag, Zalando, Porsche und Continental. Aber auch Anlegerlieblinge wie eine Bayer oder Fresenius befinden sich unter den eher leichteren Gewichten im DAX.

Klare Gewinner dieser Entwicklung sind dagegen die Top-Titel SAP, Deutsche Telekom, Airbus, Siemens und Allianz.

